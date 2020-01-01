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برنامج الامتحانات النهائية الفصل الأول على منصة درسك 2020 اختبارات التقيم النهائي

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج الامتحانات النهائية الفصل الأول على منصة درسك 2020 اختبارات التقيم النهائي



عمان / سما

نشرت وزارة التربية والتعليم الأردنية، يوم الأربعاء، جدول برنامج الامتحانات النهائية لطلبة المدارس من الصف الثاني حتى العاشر والحادي عشر والثانوية العامة التوجيهي 2020 - 2021.

وقالت وزارة التربية إن برنامج اختبارات التقييم النهائي يتضمن الصفوف المذكورة، موضحة أن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ستبدأ بتاريخ 30 ديسمبر الجاري حتى 16 يناير القادم.

بدوره، قال علي حماد مدير دائرة الامتحانات بوزارة التربية في تصريح له إن الطالب الذي يتقدم للامتحان عبر الجهاز الخلوي لا يحتاج إلى تمديد الفترة الزمنية البالغة ساعة واحدة إلى اليوم التالي.

برنامج امتحانات التقييم النهائي للصف الثاني حتى العاشر:

وأضاف حماد: سوف نعالج الأمور سريعا، الاختبارات ستتاح على منصة درسك يوم 30 الشهر الحالي، ولن نغفل عن الطلاب الذين ليس لديهم أجهزة وسوف نصل لهم بأي شكل من الأشكال قريبا.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بحصر جميع من لم يدخل إلى منصة درسك وسيتم اتخاذ قرار من قبل لجنة التخطيط لمعالجة هذه الحالات القليلة جدا، مبينا أن التعليم تبذل كل جهدها لإيصال المعلومة للجميع.

وأشار إلى أن وزارته راعت جميع المراحل التعليمية حينما وضعت جدول الاختبارات النهائية، موضحا أنها وضعت المراحل الأساسية في أيام محددة والثانوية بأيام أخرى حتى لا يحدث تداخل بين الطلاب.

برنامج امتحانات التقييم النهائي للصف 11 و12 التوجيهي:

ونوه إلى أنه حال حدوث خلل وتعطل في الشبكة على الطالب استكمال امتحان التقييم من نفس الجهاز، مبينا أن كل مبحث له بك أسئلة والطالب يقدم اختبارا يختلف كليا عن امتحان زميله في نفس الفصل الدراسي.

وناشد حماد، الأهالي بترك أبنائهم يقدمون الاختبارات النهائية لوحدهم دون تدخل منهم؛ لأن الهدف الأساسي هو قياس عملية التعلم وليس الدرجة، داعيا الطلبة إلى الدراسة بجد واجتهاد كي يحصلوا على مرادهم.

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برنامج امتحانات التقيم النهائي من الصف الثاني حتى العاشر
برنامج اختبارات التقييم النهائي للصف الحادي عشر والثاني عشر التوجيهي

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