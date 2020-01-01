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فريق دولي للتحقيق بمصدر فيروس كورونا يتوجه إلى الصين الشهر القادم

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق دولي للتحقيق بمصدر فيروس كورونا يتوجه إلى الصين الشهر القادم



سما /وكالات/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الفريق الدولي للتحقيق بمصدر كورونا (كوفيد-19) سيتوجه إلى الصين في كانون الثاني/يناير المقبل. وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

وكان رئيس المنظمة قد تعهد في مؤتمر صحفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كورونا، رافضا اتهام الوكالة الأممية بالتساهل للغاية مع الصين.

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس ادهانوم غبريسوس، في حينها: "نريد معرفة مصدر الفيروس لأن ذلك سيساعدنا على تفادي جائحة أخرى"، متعهدا بالقيام "بكل ما هو ممكن" لذلك. 

وتأمل المنظمة بإرسال فريق علمي سريعا الى منطقة وهان في الصين، حيث ظهر الفيروس. وهو ما لم تنجح فيه منذ ظهور الوباء نهاية العام الماضي ولغاية اللحظة.

وسيتألف الفريق الدولي من عشرة علماء معروفين في مجال خبراتهم، للكشف عن مصدر الفيروس وكيفية انتقاله الى الإنسان.

#الصحة العالمية #الصين #فيروس كورونا

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