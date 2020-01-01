للمرة الأولى على الإطلاق.. عملة "بيتكوين" الرقمية تتجاوز مستوى 20000 دولار

سما /وكالات/

تجاوزت العملة الرقمية (بيتكوين)، اليوم الأربعاء، مستوى 20000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، لتسجل هذه العملة الأكثر شهرة في العالم، مستويات تاريخية.



ووفقا لموقع (coindesk)، المختص في متابعة العملات الرقمية، فقد جرى تداول عملة (بيتكوين)، بحلول الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، عند 20624.18 دولار، بزيادة نسبتها 7.14%.، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وصعدت عملة (بيتكوين) بأكثر من 170% هذا العام، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح عملة "بيتكوين" طريقة دفع سائدة في العالم.