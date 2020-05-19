  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية: المقاومة بكل أشكالها هي التي ترسم خطاً أحمر أمام تهويد مدينة القدس

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: المقاومة بكل أشكالها هي التي ترسم خطاً أحمر أمام تهويد مدينة القدس



غزة /سما/

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الأربعاء في 16/12/2020، أن المقاومة بكل أشكالها، هي التي ترسم خطاً أحمر أمام تهويد مدينة القدس، وأمام توسيع الاستيطان، ووقف الضم الزاحف على الأرض الفلسطينية.

وأضافت الجبهة: "لقد أثبتت تجارب شعبنا الغنية والحافلة بالتضحيات، أن بيانات الخارجية في السلطة الفلسطينية، والرهان على استئناف أعمال الرباعية الدولية، الميتة سريرياً منذ العام 2014، ليست هي الطريق، ولا الوسيلة، للتصدي لسلطات الاحتلال في بناء الوقائع الميدانية، عبر إجراءات البطش والتنكيل اليومي، بما في ذلك مصادرة الأراضي، وبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وزرع الأبراج في مدينة القدس، لإنجاز انقلاب ديمغرافي فيها، يجعل من أبنائها المقدسيين أقلية، ومن عصابات المستوطنين وقطعانهم الأغلبية الطاغية، ما يمهد لمزيد من الادعاءات عن يهودية القدس، وعموم أرضنا الفلسطينية".

وتابعت: "إن الطريق إلى منع بناء وقائع ميدانية هو في المقاومة الميدانية، تدعمها استراتيجية سياسية ودبلوماسية وإعلامية، توفر لها الغطاء السياسي والقانوني دولياً، أما الرهان على الدبلوماسية وعلى الاعلام وحده، فإنه أقصر الطرق نحو المزيد من الكوارث والنكبات التي أورثنا إياها اتفاق أوسلو، والذي عادت السلطة الفلسطينية إلى الالتزام به، بشقيه الأمني والتفاوضي، في إنكار تام للتوافقات الوطنية التي افتتحها مسار القرار القيادي الفلسطيني في 19/5/2020".

وختمت الجبهة، مثمنة عالياً صمود شعبنا في وجه الاحتلال والاستيطان، داعية السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية، بتوفير عناصر الدعم لهذا الصمود، عبر استنهاض كل مقومات القوة في الحالة الفلسطينية، بما في ذلك مغادرة أوسلو والتزاماته، والعمل بموجب قرارات المجلس الوطني 2018، والمجالس المركزية 2015+2018، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل في 3/9/2020.
 

#الجبهة الديمقراطية

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار

"الزراعة" بغزة تكشف سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع

74 اعتداء جنسي..إسرائيل تقرر تسليم أستراليا "المديرة المتحرشة"

شاهد : دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية "مثيرة للجدل" وتضع صورتها على أهم معالمها

"رسالة سرية" من رئيس وزراء باكستان بشأن التطبيع مع إسرائيل وهذا ما جاء فيها ..

الأخبار الرئيسية

860x484 (40)

تحليل الباحث الدكتور حسين إبيش: "ما الذي يتعين على بايدن فعله بشأن إسرائيل وفلسطين؟"

وزيرة الصحة : 26 وفاة و2525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2240 حالة تعاف

اللجنة الحكومية : الوضع في غزة خطير جداً و قد نتخذ قرارات جديدة وأصحاب المولدات يربكون المشهد

نسبة الاصابة الأعلى عالميا .. الصحة : 10 وفيات و935 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

رئيس الوزراء المغربي مدافعًا عن التطبيع: كان قرارا صعبا ولن نتنازل عن دعم القضية الفلسطينية