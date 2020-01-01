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دعا لتجنب الانتخابات.. غانتس: لن استبدل وزير القضاء نيسينكورن

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعا لتجنب الانتخابات.. غانتس: لن استبدل وزير القضاء نيسينكورن



القدس المحتلة /سما/

 أعلن بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، اليوم الأربعاء، أنه لا ينوي استبدل آفي نيسينكورن من منصبه الحالي كوزير للقضاء.

وأشار غانتس- كما نقلت عنه القناة العبرية السابعة- إلى أن نيسينكورن يقوم بعمل جيد للغاية، وأن حزبه ملتزم بالحفاظ على "الديمقراطية وسيادة القانون".

وشدد غانتس على ضرورة تجنب الانتخابات وتفعيل عمل الحكومة لمواجهة الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الواسعة، مشيرًا إلى أنه متمسك بموقفه لتمرير الميزانية.

وقال "آمل أن يفهم نتنياهو أن الذهاب إلى الانتخابات ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

ويحاول الليكود الضغط على أزرق- أبيض، لنقل حقيبة وزارة القضاء لصالحه، والحصول على حقيبة وزارية بديلة.

ويوجه الليكود اتهامات لوزير القضاء الإسرائيلي، بأنه يعمل ضد مصالح الائتلاف الحكومي.

#بيني غانتس #الحكومة الاسرائيلية #كاحول لافان #آفي نيسينكورن

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