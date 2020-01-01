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جريان الوديان وغرق مساحات واسعة من الاراضي بطولكرم

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريان الوديان وغرق مساحات واسعة من الاراضي بطولكرم



طولكرم /سما/

قالت مصادر في مديرية زراعة طولكرم إن معدل هطول الأمطارعلى محافظة طولكرم خلال الـ24 ساعه الماضيه بلغ 68.4 ملم، وبذلك يصل مجموع المعدل الكلي خلال هذا الموسم لـ300 ملم، أي ما نسبته 50% من المعدل السنوي العام.

وأدت مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة إلى غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، خاصةً في الشعراوية والمناطق الغربية من المدينة.

وقال مواطنون إن العديد من الوديان وخاصةً وادي مصين جنوب علار ووادي أبو نار قرب باقة الشرقية ووادي عتيل جرت المياه فيها بقوة، علمًا أن هذه الوديان لا تجري فيها المياه بقوة إلا في حالة هطول غزير للأمطار.

وبذلت طواقم البلديات والمجالس القروية في منطقة الشعراوية جهودًا كبيرة لتسليك مياه الأمطار، حفاظًا على سلامة المواطنين.

ودعت البلديات والمجالس القروية المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري الوديان.

وقالت بلدية علار في بيان لها، إن كمية الأمطار التي هطلت على البلدة كانت أكبر من أي طاقة استيعابية لأي عبّارات أو قنوات تصريف، حيث أدى ذلك إلى تجمعات كبيرة وسيول في العديد من المناطق.

وأكدت البلدية أن طواقمها على رأس عملها منذ ليلة أمس، وتقوم بفتح الطرق وتسليك العبّارات.

ودعت المواطنين إلى عدم محاولة أو مساعدة الطواقم أو الاقتراب من مناطق تجمع الأمطار حتى بالسيارات، حيث أن مياه الأمطار سحبت عددًا من سيارات أمس.

ودعتهم إلى أخذ الأمور بالجدية اللازمة والحفاظ على حياتهم وحياة أطفالهم، "فالأمور اليوم لا تحتمل أن نخسر أحدًا بفعل الأمطار".

#مياه الامطار

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