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نتنياهو يريد انتخابات جديدة: موعد حل الكنيست هو 23 الشهر الجاري

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يريد انتخابات جديدة: موعد حل الكنيست هو 23 الشهر الجاري



القدس المحتلة /سما/

 أصدر المستشار القانوني للكنيست رأيًا قانونيًا مفاده أنه إذا لم يتم تمرير الميزانية ، فسيكون تاريخ حل الكنيست الثلاثاء ليلا.

ودعا بني غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى تفضيل التوصل إلى حل الخلافات لمنع الذهاب الى الانتخابات.

ويأتي ذلك في وقت تبقى فيه أسبوع واحد فقط للموعد النهائي للمصادقة على الميزانية العامة، وفي حال عدم المصادقة حتى 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فإنه سيتم حل الكنيست تلقائيًا. كذلك تم أمس تأجيل التصويت على مشروع قانون حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأربعاء، عن مصادر في حزب "الليكود" قولها إنه لا توجد اتصالات جدية بين "الليكود" وحزب ازرق ابيض حول الميزانية، وأنه "لا يظهر في الأفق عامل هام بإمكانه الدفع نحو اتفاق، وعلى ما يبدو أن نتنياهو قرر أنه يفضل انتخابات، وهذا هو الاتجاه الذي تسير المؤسسة السياسية نحوه".

وجرى في الأيام الأخيرة طرح عدة مقترحات في محاولة لتجاوز الأزمة السياسية، وبينها تعديلات وزارية مثل إعطاء حقيبة المالية لازرق ابيض" وأخذ حقيبة القضاء من الأخير، من دون التوصل إلى نتيجة.

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