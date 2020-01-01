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رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر كأس الملك 2020

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر كأس الملك 2020



الرياض / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد بث مباشر التي تقام اليوم الأربعاء 16 ديسمبر / كانون أول 2020 في إطار لقاءات كأس الملك خادم الحرمين الشريفين.

مباراة النصر والرائد مباشر تعرض للمشاهدين من استاد الملك فهد الدولي على قناة الرياضية السعودية الأولى عبر النايل سات ويوتيوب (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين.

وأفادت الرياضية السعودية بأن الاستيديو التحليلي لمباراة النصر والرائد سيبدأ عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساءً، فيما يقدمه الإعلامي المذيع فهد المساعد والمراسل الميداني فيصل الملوقي.

ويشارك في الاستيديو التحليلي للقاء، الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد، إلى جانب المحللين الكابتن محيسن الجمعان وزميله إبراهيم العنقري؛ لاستعراض أبرز المواقف واللقطات الفنية بالمباراة.

رابط مباراة النصر والرائد مباشر:

ويسعى لاعبو فريق النصر إلى تأكيد أفضليته على خصمه، لا سيما أنه سيلعب معه منتصف شهر يناير المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجولة 13 من دوري المحترفين السعودي.

ويمر النصر بوضع كارثي غير مسبوق في الدوري، إذ لم ينجح في الحصول إلا على أربع نقاط من ثمانية لقاءات لعبها حتى اللحظة، ليبقى في المركز الأخير بالتساوي مع شريكه ضمك خلف العين.

ويرى مراقبون أن الأفضلية تتجه إلى تفوق النصر على الرائد بحكم المواجهات التاريخية، على الرغم من الظرف الصعب الذي يمر به الفريق جراء سوء النتائج وتراجع المستوى بشكل كبير جدا.

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