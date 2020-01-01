  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

فيسبوك يحذف حسابات فرنسية مزيفة تحارب الروس

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك يحذف حسابات فرنسية مزيفة تحارب الروس



وكالات / سما /

قالت شركة فيسبوك إنها حذفت عشرات الحسابات المزيفة المرتبطة بالجيش الفرنسي والتي كانت تقاتل عبر الإنترنت ضد حسابات روسية مزيفة، في انتهاك لسياسات الشبكة الاجتماعية ضد السلوك المنسق الزائف وغير الموثوق فيه.

وناقشت الحسابات قضايا في إفريقيا، خاصة الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وقالت شركة فيسبوك أمس الثلاثاء إنها المرة الأولى التي تشهد فيها شبكتين أجنبيتين تتفاعلان في تحقيقاتها، وتعلق وتنتقد بعضهما البعض لكونها مزيفة.

قال ناثانيال جليشر، رئيس سياسة الأمن السيبراني في فيسبوك "إذا رأيت اثنتين من هذه الشبكات تتقاتلان كما نرى هنا، فإن الأشخاص الذين يعانون من أكبر عواقب ذلك- الأشخاص الأكثر خسارة - هم الأشخاص المحاصرون بينهما".

وأضاف "المستخدمون الأصليون الأبرياء في النقاش العام في هذه البلدان. يرون المزيد من السلوك الزائف غير الموثوق به. يرون المزيد من المحتوى المشحون والمثير للانقسام. ويتعرض نقاشهم العام للاستهداف أكثر فأكثر من جانب من جانب هؤلاء الفاعلين".

#فيسبوك #حسابات #الجيش الفرنسي #الإنترنت #روسيا #فرنسا #الأمن السيبراني

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار

"الزراعة" بغزة تكشف سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع

74 اعتداء جنسي..إسرائيل تقرر تسليم أستراليا "المديرة المتحرشة"

"رسالة سرية" من رئيس وزراء باكستان بشأن التطبيع مع إسرائيل وهذا ما جاء فيها ..

شاهد : دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية "مثيرة للجدل" وتضع صورتها على أهم معالمها

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 26 وفاة و2525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2240 حالة تعاف

اللجنة الحكومية : الوضع في غزة خطير جداً و قد نتخذ قرارات جديدة وأصحاب المولدات يربكون المشهد

نسبة الاصابة الأعلى عالميا .. الصحة : 10 وفيات و935 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

رئيس الوزراء المغربي مدافعًا عن التطبيع: كان قرارا صعبا ولن نتنازل عن دعم القضية الفلسطينية

مشعل: حماس تتقدم نحو انتخابات داخلية جديدة وهذا ما قاله عن صفقة تبادل الأسرى ..