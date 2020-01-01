الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية عاجلة لدعم قطاع غزة في مكافحة "كورونا"

ابو ظبي/سما/

أرسلت الإمارات، يوم الأربعاء، طائرة مساعدات طبية ثالثة تحتوي على 14.4 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى قطاع غزة بالتعاون مع لجنة التكافل بالقطاع.

ويستفيد من المساعدات أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.

ويعد إرسال هذه المساعدات الطبية في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه دولة الإمارات؛ لتعزيز جهود الفلسطينيين في مواجهة الجائحة.

وأرسلت أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر مايو/أيار الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر الثمانية الماضية، التي بلغت 22 طناً لتوفير الحماية للطواقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي.

وقد ساهمت الإمارات، التي تعد من أكبر الجهات المانحة للأونروا، بأكثر من 187 مليون دولار أمريكي في الفترة من عام 2015 إلى 2020، لتمويل مختلف القطاعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدمت الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 1675 طناً من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها أكثر 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.