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بلدية بيرزيت وجفنا توقعان مذكرة تفاهم لتحسين خدمات الصرف الصحي

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ووكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري ورئيس بلدية بير زيت إبراهيم سعد، ورئيس مجلس قروي جفنا أمجد عواد، مذكرة تفاهم بين بلدية بيرزيت ومجلس قروي جفنا.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعت اليوم الأربعاء، تحسين خدمات الصرف الصحي في بيرزيت من خلال ربط شبكة مياه الصرف الصحي فيها، بالخط المار بقرية جفنا، بعد قام مختصون في سلطة المياه بإجراء الفحص الفني اللازم لخط جفنا، والذي أهل عملية الربط بين خطي الصرف الصحي في المنطقتين.

ويساهم هذا العمل في حل مشكلة تدفق المياه العادمة في المنطقة بشكل مؤقت، حتى يتم تنفيذ مشروع نظام الصرف الصحي المتكامل لمنطقة شمال شرق رام الله، والذي انتهت سلطة المياه مؤخراً من إعداد الدراسات الفنية والبيئية الخاصة به، وتعكف على توفير التمويل المالي اللازم لهذا المشروع الحيوي الذي يعتبر من أولويات المشاريع التي تسعى لتنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية.

وأكد غنيم والبديري على العمل بالتوازي للاستمرار في دعم وتطوير المناحي الخدماتية في هذه المناطق وغيرها للانتهاء من كافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه المواطنين في هذا المجال.

وثمن غنيم التعاون البناء والمثمر بين بلدة بيرزيت وقرية جفنا، والذي يعد نموذجا إيجابياً للعمل المشترك والتعاون في سبيل تطوير العلاقة بين مزودي الخدمات، بهدف تحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

#بلدية بيرزيت #مازن غنيم #الصرف الصحي #جفنا

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