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مواد غذائية تزيد من مخاطر تكوّن الحصى في الكلى

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواد غذائية تزيد من مخاطر تكوّن الحصى في الكلى



وكالات / سما /

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف عن أنواع المواد الغذائية التي يمكن أن تسبب تشكل الحصى في الكلى.

ووفقا له، هذه المواد هي: الدهون الحيوانية والبروتينات الموجودة في اللحوم الحمراء. هذه المواد تزيد من خطر تكون الحصى في الكلى، وبالطبع هناك مواد أخرى تسبب ذات المشكلة.

ويقول، "مواد غذائية مثل السبانخ والخضروات، هي مواد مفيدة للجميع، ولكنها تزيد من الأكسالات ( أملاح وإسترات حمض الأكساليك) في الدم، ما يزيد من خطر تكون الحصى".

وأكد الطبيب، بأن الحصى في الكلى يمكن أن تسببه المشروبات الكحولية أيضا، باستثناء تناول كمية معتدلة من النبيذ الأحمر الخالي من السكر. كما يمكن أن تسبب المشروبات الغازية المحلاة تشكل الحصى أيضا.

وقال، "القواعد العامة بسيطة، شرب أكبر كمية ممكنة من الماء وقللوا من الملح واللحوم والزيوت والبروتينات الحيوانية". كما يمكن أن تساعد حمية البحر الأبيض المتوسط على تخفيض خطر تكون الحصى، لأنها غنية بالخضروات والفواكه والأسماك، وبكمية معتدلة من منتجات الألبان.

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