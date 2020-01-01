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وزيرة الصحة : 26 وفاة و2525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2240 حالة تعاف

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 26 وفاة و2525 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2240 حالة تعاف



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 26 وفاة و2525 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2240 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واشارت الكيلة ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 3، رام الله والبيرة 3، جنين 4، سلفيت 1، قلقيلية 1، طولكرم 2، نابلس 1"، قطاع غزة 10، مدينة القدس 1.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (217)، جنين (245)، نابلس (201)، طولكرم (64)، رام الله والبيرة (203)، سلفيت (71)، قلقيلية (27)، طوباس (23)، بيت لحم (113)، ضواحي القدس (78)، أريحا والأغوار (20)، قطاع غزة (935). مدينة القدس (328).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (277)، جنين (178)، نابلس (297)، طولكرم (102)، سلفيت (71)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (173)، قلقيلية (47)، قطاع غزة (797)، مدينة القدس (255).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 137 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين #فيروس كورونا في غزة #الضفة

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