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الرئيس يثمن موقف أندونيسيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل والتزامها بدعم القضية الفلسطينية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يثمن موقف أندونيسيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل والتزامها بدعم القضية الفلسطينية



رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس أندونيسيا جوكو ويدودو.

وشكر سيادته، نظيره الأندونيسي، خلال الاتصال الهاتفي، على مواقف بلاده الداعمة للحقوق الفلسطينية، معربا عن تقديره لموقف أندونيسيا الرافض للتطبيع المسبق مع إسرائيل والتزامها بأن يتحقق السلام اولا على اساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

وثمن سيادته مواقف أندونيسيا الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، من خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي.

وأطلع الرئيس، نظيره الأندونيسي، على آخر تطورات القضية الفلسطينية وجهود القيادة لحماية حقوق شعبنا الفلسطيني.

بدوره، أكد الرئيس الأندونيسي، التزام بلاده الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وقال: "رغم التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، إلا ان أندونيسيا لن تقوم بأي خطوات للتطبيع مع إسرائيل، إلى حين تحقيق السلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف: "أندونيسيا بصفتها كبرى الدول الإسلامية، ستواصل جهودها في دعم تحقيق السلام ولعب دور اكبر في هذا المجال".

وأشار الرئيس الأندونيسي إلى أنه سيوفد وزيرة الخارجية ريتنو مار سودي للقاء نظيرها الفلسطيني رياض المالكي، في إطار جهود أندونيسيا لدعم السلام.

وشكر الرئيس عباس، نظيره الأندونيسي على هذه المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة.

#الرئيسش عباس #اندونيسيا تطبيع

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