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مطالبات عديدة بعودة منافسات دوري الممتازة في غزة

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبات عديدة بعودة منافسات دوري الممتازة في غزة



غزة / سما /

عبّر العشرات من اللاعبين عن غضبهم الشديد من مواصلة توقف الأنشطة الرياضية في قطاع غزة, وعدم معرفة الموعد الفعلي لعودة المسابقات من جديد.

وأكد اللاعبون في أحاديث منفصلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أنهم يترقبون عودة الدوري بفارغ الصبر, خاصة أنهم الطرف المتضرر من توقف الأنشطة الرياضية.

وكانت مسابقتا الدرجتين الممتازة والأولى, قد توقفتا قبل حوالي 12 يوما احترازيا, تجنبا لانتشار فيروس "كورونا", الذي أصاب الكثيرين من الوسط الرياضي.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن يعود الدوري الأسبوع القادم, غير أن الأوضاع الصحية الصعبة في قطاع غزة جعلت الموعد الفعلي لرجوع النشاط أكثر ضبابية.

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