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اصابة 14 مواطنا خلال مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 14 مواطنا خلال مواجهات مع الاحتلال في سبسطية



سبسطية/ سما/

أصيب 14 مواطنا بجروح وحالات اختناق بينهم فتاتان، جراء مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال خلال اقتحام عشرات المستوطنين للمواقع الأثرية في سبسطية شمال غرب نابلس .
وقال محمد عازم رئيس بلدية سبسطية إن المواجهات اندلعت في المنطقة الأثرية والتاريخية في سبسطية اثر اقتحام عشرات المستوطنين لهذه المواقع تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي .
واضاف عازم أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية تجاة المواطنين ما ادى إلى إصابة 12 مواطنا بحالات اختناق تم تقديم العلاج لهم ميدانيا كما تم نقل فتاتين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهما صديقة موسي الشاعر وسيدرا محمد رجا الشاعر .

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