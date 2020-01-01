اللاعب ديباي يُثير الشكوك حول مسيرته

وكالات / سما /

أثار ممفيس ديباي، مهاجم نادي ليون الفرنسي ، الشكوك حول مستقبله، في ظل الأخبار التي ترتبطه بالرحيل إلى نادي برشلونة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .

وكان برشلونة مهتماً بالحصول على خدمات ممفيس ديباي خلال الصيف الماضي، ولكن البارسا لم يمتلك الأموال الكافية لإبرام الصفقة، خاصةً وأن عثمان ديمبيلي رفض الخروج على سبيل الإعارة إلى مانشستر يونايتد.

وقال المهاجم الهولندي في تصريحات صحفية نقلها موقع (لو 10 سبورت) الفرنسي: “بصراحة لدينا فريق رائع، فريق جماعي، ولا أعرف ماذا سوف يحدث في المُستقبل”.

وأضاف: “أنا لاعب وقائد في ليون، الأهم هو الفوز والعمل، إذا فكرت في المستقبل، قد أفقد التركيز، الآن أنا أركز 100% على ليون، وعندما يأتي الوقت المناسب، سأتخذ قراري”.

وتابع: “لا أستطيع أن أقول أي شيء عن اهتمام برشلونة بالحصول على خدماتي، هناك العديد من الأندية المهتمة، لكنني الآن أنا هنا لاعباً في ليون”.

وسيُحاول برشلونة التعاقد مع ديباي في الميركاتو الشتوي، في ظل حاجة رونالد كومان لمهاجم إضافي، خصوصاً وأن الفريق يعاني أحياناً من عقم هجومي كبير.