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رابط مشاهدة مباراة التعاون وضمك بث مباشر كأس الملك 2020

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة التعاون وضمك بث مباشر كأس الملك 2020



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة ضمك والرائد بث مباشر التي تقام اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ضمن منافسات كأس الملك خالد الحرمين الشريفين موسم 2020 - 2021.

مباراة التعاون وضمك مباشر تنقل بعد قليل من ملعب المحالة استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز على القناة الرياضية السعودية (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق راشد الدوسري.

وتبدأ مباراة ضمك والتعاون بكأس الملك في تمام الساعة 03:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والكويت والعراق وقطر والبحرين، 02:35 وفق وقت مصر وفلسطين، 04:35 بالإمارات وسلطنة عمان.

وتفوق ضمك على التعاون في المواجهة الأخيرة بين الفريقين بهدفين دون مقابل، سبقها انتصار للتعاون بهدفين أمام هدف وحيد على ذات الملعب، إذ كانت لقاءات متكافئة المستوى في غالب الأحيان.

ويسعى التعاون إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل موقعة الإياب التي ستكون نهاية الشهر الجاري، لا سيما في ظل الوضع الجيد الذي يمر به بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

رابط مباراة ضمك والتعاون مباشر:

ويحتل التعاون المركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين بالتساوي مع الاتفاق وأبها والباطن، بينما يتذيل ضمك الجدول برفقة النصر برصيد 4 نقاط لكل منهما ويواجه ظروفا صعبة للغاية.

وتجري مباراة التعاون ضد ضمك مباشرة قبيل انطلاق مباراتين من العيار الثقيل بكأس خادم الحرمين، إذ يلعب القادسية ضد الشباب، فيما يحل الرائد ضيفا على نظيره النصر وصيف النسخة الأخيرة.

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