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إنييستا يتعرض لإصابة خطيرة تهدد مستقبله

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنييستا يتعرض لإصابة خطيرة تهدد مستقبله



وكالات / سما /

قال نادي فيسيل كوبي الياباني، إن أندريس إنييستا تعرض لإصابة قوية في مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا ضد سوون سامسونج يوم الخميس 10 ديسمبر.

وغاب أندريس إنييستا عن نصف نهائي دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة، وهو اللقاء الذي خسر فيه الفريق الياباني فيسيل كوبي بهدفين لهدف أمام أولسان هيونداي.

وقال فيسيل كوبي إن أندريس إنييستا أجرى عملية جراحية في إحدى مستشفيات مدينة برشلونة يوم الثلاثاء 15 ديسمبر، بسبب معاناته من تمزق عضلي في الفخذ الأيمن، وهي الإصابة التي تعرض لها في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيغيب أندريس إنييستا عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر، وهو ما يُهدد مسيرته الكروية، على اعتبار أن عمره وصل إلى 36 سنة.

وسجل إنيستا 4 أهداف و 6 تمريرات حاسمة في 26 مباراة بالدوري الياباني، أما في دوري أبطال آسيا، فقد شارك في 6 مباريات (320 دقيقة) وساهم في وصول فريقه للمربع الذهبي بهدفين وتمريرة حاسمة.

#أندريس إنييستا #فيسيل كوبي #إنييستا #نهائي دوري أبطال آسيا

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