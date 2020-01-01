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صفقة تبادلية مرتقبة بين الإنتر وأتالانتا

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة تبادلية مرتقبة بين الإنتر وأتالانتا



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين إنتر ميلان وأتالانتا، في "الميركاتو" الشتوي المقبل.

ويسعى الأرجنتيني أليخاندرو غوميز "بابو" قائد أتالانتا، إلى مغادرة الفريق، بعد توتر علاقته بالمدير الفني جيان بييرو غاسبريني.

وحاول النصر السعودي ضم غوميز في "الميركاتو" الصيفي الماضي، إلا أن اللاعب فضّل الاستمرار في صفوف النادي الإيطالي.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، فإن لاعب أتالانتا لا يريد الابتعاد كثيرا عن "الكالتشيو"، في الوقت الذي يتلقى فيه عروضا ضخمة من أمريكا وقطر.

وتوقعت "كورييري ديلا سيرا", أن يشهد يناير المقبل، صراعا قويا على ضمه من قطبي ميلانو "الإنتر وميلان".

ومع ذلك، أشارت الصحيفة، إلى أن إنتر قد يكون الأقرب إلى ضمه، لأنه سيعرض الدنماركي كريستيان إريكسن في صفقة تبادلية.

ولا يشارك إريكسن مع أنطونيو كونتي بصفة أساسية، بعدما خرج من حسابات المدرب الإيطالي، وبات رحيله أمرا غير قابل للتغيير.

وأوضحت أن الصفقة التبادلية قد تتم حتى ولو على سبيل الإعارة، على أمل أن تتحسن الظروف لكلا اللاعبين في الصيف, إلا أن المشكلة التي يمكن أن تواجه الصفقة، هي راتب إريكسن، الذي يصل إلى 7.5 مليون يورو، وهو رقم يتجاوز أجور أتالانتا المعتادة.

#إنتر ميلان #أتالانتا #الدوري الإيطالي

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