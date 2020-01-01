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سلطة الأراضي تخصص ٥٥ دونماً لصالح توسعة معبر رفح التجاري

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الأراضي تخصص ٥٥ دونماً لصالح توسعة معبر رفح التجاري



غزة / سما /

أعلن رئيس سلطة الأراضي  ماهر ابو صبحة  عن تخصيص قطعة ارض بمساحة 55 دونم والواقعة على جزء من القسيمة 32 من القطعة 11 منأراضي رفح لصالح  توسعة معبر رفح التجاري.

جاء ذلك خلال زيارة للمعبر قام بها رئيس لجنة المتابعة الحكومية محمد عوض ورئيس سلطة الاراضي وناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان.

 وطالب  ابو صبحة كل من لديه  ادعاء على هذه الارض بمراجعة سلطة الاراضي في  موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 21 /12 / 2020  للنظر في ادعائه من قبل جهات الاختصاص .

واكد رئيس سلطة الأراضي  على أن هذا القرار يأتي من اجل تسهيل الحركة التجارية في المعبر

#غزة #معبر رفح

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