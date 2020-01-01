  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا الى 139 اسيراً

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجون الاحتلال ارتفعت لتصل الى  139 اسيراً ، مع ظهور إصابتين جديدتين إحداها اليوم في مركز توقيف "حوارة". وسبقها إصابة في سجن عوفر .

وقال مدير المركز الباحث رياض الاشقر في تصريح صحفي أن ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا أمر متوقع ونتيجة طبيعية لاستهتار الاحتلال بحياة الأسرى وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار الجائحة بين الاسرى او الحد منها، وخاصة مع دخول الشتاء .

وحذر الاشقر من الخطورة الحقيقية على حياة الأسرى في سجون الاحتلال في ظل استمرار استهتار الاحتلال بحياة الأسرى، حيث يرفض الفحص الفوري للأسرى الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة لأعراض كورونا، او نقلهم الى اماكن اخرى بعيدة عن الاكتظاظ، الى حين اجراء فحوصات لهم،  وهذا الأمر يسهل عملية انتشار الفيروس داخل السجون واستفحاله بين الأسرى .

وبين الأشقر أن الاسرى لا زالوا يشعرون بالخطر و يعيشون حالة من القلق الشديد والتوتر مع استمرار انتشار فيروس كورونا في السجون وخاصة في مراكز التوقيف والتحقيق والتي تشهد ظروف صحية ومعيشية قاسية للغاية

ودعا الاشقر الى وقفة جادة لحماية الأسرى من خطر كورونا، والذي أضيف الى العشرات من أوجه المعاناة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال نتيجة إجراءات الاحتلال القمعية بحقهم وعدم توفير احتياجاتهم الأساسية وحقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية .

وطالب منظمة الصحة العالمية بالتدخل وارسال لجنة طبية للوقوف على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، والضغط على الاحتلال لتوفير كافة إجراءات الوقاية والحماية لهم ، كذلك العمل على اطلاق سراح الاسرى المرضى وكبار السن والأطفال والاسيرات.

#مركز فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020 برقم الجلوس والقيد

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

ملخص أهداف مباراة الجزائر وتونس للشباب 2020

"الزراعة" بغزة تكشف سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار

74 اعتداء جنسي..إسرائيل تقرر تسليم أستراليا "المديرة المتحرشة"

"رسالة سرية" من رئيس وزراء باكستان بشأن التطبيع مع إسرائيل وهذا ما جاء فيها ..

الأخبار الرئيسية

اللجنة الحكومية : الوضع في غزة خطير جداً و قد نتخذ قرارات جديدة وأصحاب المولدات يربكون المشهد

نسبة الاصابة الأعلى عالميا .. الصحة : 10 وفيات و935 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

رئيس الوزراء المغربي مدافعًا عن التطبيع: كان قرارا صعبا ولن نتنازل عن دعم القضية الفلسطينية

مشعل: حماس تتقدم نحو انتخابات داخلية جديدة وهذا ما قاله عن صفقة تبادل الأسرى ..

معروف: الأسبوعان المقبلان يمثلان "عنق الزجاجة" في محاربة كورونا