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الرجوب يسلم رسالة خطية من الرئيس إلى سلطان عُمان

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يسلم رسالة خطية من الرئيس إلى سلطان عُمان



رام الله / سما /

 سلم أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق.

وتسلّم الرسالة من اللواء الرجوب، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاصّ لسلطان عُمان، أسعد بن طارق آل سعيد.

وبحث الرجوب، وآل سعيد، العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد اللواء الرجوب، تقدير القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، لمواقف السلطنة والسلطان هيثم بن طارق، ووقوفهم إلى جانب شعبنا الفلسطيني وقيادته في سعيها لنيل حقوقه واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا كل اشكال الدعم الذي تقدمه السلطنة.

من جانبه، أعاد آل سعيد تأكيد موقف السلطنة الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والداعم للحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ثبات الموقف العماني ورؤيته لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وحضر اللقاء، سفير دولة ‎فلسطين لدى سلطنة عُمان تيسير جرادات.

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