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التعليم العالي: تأجيل منح الجزائر إلى العام المقبل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم العالي: تأجيل منح الجزائر إلى العام المقبل



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إلغاء الجزائر قرارها بإلغاء منح الطلبة الفلسطينيين لهذا العام وتأجيلها للعام القادم.

وقالت والوزارة في بيان: إنه "بناءً على رسالة سابقة تلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الحكومة الجزائرية، حول إلغاء المنحة الطلابية للعام 2020-2021 بسبب جائحة كورونا، بادرت الوزارة  بإجراء اتصالات مكثفة مع الأشقاء الجزائريين، تكللت بالتوافق على إلغاء القرار السابق، وموافقة الأشقاء الجزائيين على تأجيل المنحة الدراسية التي كانت مقررة لهذا العام، إلى العام الدراسي المقبل 2021 – 2022".

وأعربت الوزارة وعلى رأسها الوزير محمود أبو مويس، عن تقديرها وشكرها للإخوة الجزائريين، رئيساً وحكومةً وشعباً على قرارهم الأخوي ومشاعرهم النبيلة، بما يعزز تاريخية العلاقة وعضوية المشاعر لما كان له أطيب الأثر في نفوس الطلبة المشمولين بالقرار وذويهم، الذي جاء حمايةً  لحقهم في مواصلة تعليمهم، وحفاظاً على مستقبلهم في ظل الأوضاع السيئة التي تعاني منها فلسطين.

وقدمت شكرها إلى سفير دولة فلسطين في الجمهورية الجزائرية أمين مقبول وكادر السفارة، على جهودهم المميزة في متابعة جميع القضايا التي تخص طلبة فلسطين.

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