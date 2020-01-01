الفلسطينيون يغيرون اتجاههم - وموجة التطبيع قد تساعد في اختراق.. إيهودي يعاري

القناة ال- 12- ترجمة حضارات

إلى كل من فاتهم الاتفاقات مع الإمارات والسودان والمغرب ، زاعمين أن هذا دفع جانبي للجرح المفتوح مع الفلسطينيين ، لدي إجابة واحدة: أبو مازن ورفاقه توصلوا إلى نتيجة - وسوف يعلنون - أنهم لم يعودوا يحاولون منع الدول العربية من التطبيع مع "إسرائيل".



قررت السلطة عدم إدانة مثل هذه الدول وعدم قطع العلاقات معها ، بل على العكس - محاولة تجنيدها على وجه التحديد للمساعدة في تجديد حوار جاد مع "إسرائيل" ، حتى دون انتظار اليوم التالي لبنيامين نتنياهو.



وقد أدى القرار الذي اتخذ في المقاطعة إلى محاولة أبو مازن إحضار وزير الخارجية أشكنازي إلى القاهرة للقاء وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. من المحتمل ألا يُعقد مثل هذا الاجتماع في أي وقت قريب ، لكنه يشير إلى الاتجاه الذي تسير فيه السياسة الجديدة والمرنة تمامًا للسلطة الفلسطينية - بعد إدراك شدة فشلها في عرقلة طريق الدول العربية لفتح العلاقات مع "إسرائيل".



يريد أبو مازن الآن أن تتولى مجموعة ميونيخ المكونة من فرنسا وألمانيا ومصر والأردن رعاية استئناف المفاوضات مع "إسرائيل". نتنياهو لا يؤيد مثل هذه الرعاية ، لكن التحقيقات بدأت للتو.



أمس ، دون إصدار إعلان منظم بهذا الشأن ، أصدرت قيادة فتح تعليمات مكتوبة - مصحوبة بمحادثات إيضاحية شفهية لجميع نشطاء السلطة الفلسطينية - بعدم مهاجمة أو التعليق على اتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل".التفسير المقدم لقيادة فتح هو أن الرئيس ترامب سيغادر البيت الأبيض قريبًا ويجب علينا الآن اتخاذ موقف مريح تجاه إدارة بايدن.كما يقال إن السلطة الفلسطينية تحاول إصلاح علاقاتها مع السعودية لتساعدها في تجديد العلاقات بواشنطن.



أكمل أبو مازن - رغم مخاوف كورونا المصاحبة له - زيارات قصيرة لمصر والأردن والآن أيضا قطر. أعطى الانطباع بأنه سيكون هناك دعم عربي لمطالبته بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع "إسرائيل". كان انطباعه أن أمير قطر ، الأمير تميم ، لن يكون في عجلة من أمره في الوقت الحالي للتطبيع مع "إسرائيل". لكن التقدير الفلسطيني هو أن سلطنة عُمان في طريقها إلى هناك.



تم تقديم الدليل على التغيير الكامل في موقف أبو مازن مع استقالة الدكتورة حنان عشراوي من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. عشراوي ، التي كانت قريبة منه وفعلت الكثير من أجل الإعلام الفلسطيني بالإنجليزية ، اشتكت في خطاب استقالتها اللاذع من أن عباس يتصرف من تلقاء نفسه ، دون استشارة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات فتح على الإطلاق.



هذا بالطبع اتهام صحيح. لكن شركاء أبو مازن سارعوا إلى التسريب ضد من كانت تعتبر السيدة الأولى في السياسة الفلسطينية ، زاعمين أن استقالتها جاءت لأسباب شخصية . زُعم أن عشراوي قدمت استقالتها فقط لأن أبو مازن رفض تكليفها بالإرث الذي تركه صائب عريقات بوفاته قبل شهر - مسؤولية فريق التفاوض مع "إسرائيل". سبب الرفض: منذ أن غير أبو مازن اتجاهه ، لا يريد أحد أن يستمر في الخط الذي كان عريقات يتمسك به كل هذه السنوات.



تجلب اتفاقيات التطبيع نقطة تحول على الجانب الفلسطيني - وسرعان ما سيُطرح السؤال حول كيفية استخدام نقطة التحول هذه بحكمة. الجواب الذي قدمه كاتب هذه السطور هو إقناع إدارة بايدن بعدم التورط مرة أخرى في محاولة عقيمة للتوصل إلى تسوية دائمة - مهمة يائسة - ولكن التركيز على المفاوضات مع الدول العربية ، بهدف تنفيذ تسوية مؤقتة شاملة في الضفة الغربية.حتى لو لم يؤد إلى حل القضايا الجوهرية.



كل حكومة في "إسرائيل" ، بما في ذلك الحكومة اليمينية ، ستكون ملزمة بأن تكون أكثر حذرا ، وأكثر سخاء ، وأكثر مراعاة لمشاعر الفلسطينيين والعرب. ربما ، ربما ، لا تزال هناك شمعة حانوكا لم تنطفئ بعد في نهاية النفق.