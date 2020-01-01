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السماك:

اللجنة الحكومية : الوضع في غزة خطير جداً و قد نتخذ قرارات جديدة وأصحاب المولدات يربكون المشهد

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الحكومية : الوضع في غزة خطير جداً و قد نتخذ قرارات جديدة وأصحاب المولدات يربكون المشهد



غزة / سما /

قال رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات الكهربائية في قطاع غزة موسى السماك، يوم الأربعاء، إن أصحاب المولدات يعلمون على "إرباك المشهد واستباق الأحداث، مؤكدًا أن التسعيرة، التي ستصدر خلال الأيام المقبلة، ستكون ملزمة للجميع.

وأضاف السماك في تصريح لإذاعية الأقصى، أن: "أصحاب المولدات عودونا على إرباك المشهد واستباق الأحداث, وأدعوهم لسحب البيان".

وأشار إلى أن اللجنة الفنية المكلفة بتحديد سعر كيلو وات كهرباء المولدات التجارية أنهت عملها في 15 ديسمبر/ كانون أول الجاري، ومن المقرر أن يتم تقييم علمها خلال يومين، وستظهر النتائج أول الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن "المكتب الاستشاري المكلف بالمهمة انتهى من أعماله، وهو في طور تجهيز البيانات والمقاربة حتى نصل خلال بداية الأسبوع القادم لنتائج وتحديد التسعيرة".

وذكر أن اللجنة الفنية كانت تعمل بشكل مستمر خلال الشهر الماضي وفق منهجية واضحة ومحددة وبمهنية عالية وراعت كل الظروف والأزمات والفوارق الفصلية، مشيرًا إلى "عدم وجود أي مؤشرات حول السعر الذي ستحدده اللجنة".

وأكد السماك أن الأسعار ستكون ملزمة للجميع، "وهذا ما تم الاتفاق عليه ووقع عليه كل الأطراف ومنهم أصحاب المولدات".

في سياق اخر قال  السماك إن الوضع في قطاع غزة خطير جداً، خاصة مع ارتفاع أعداد إصابات كورونا الخطيرة والحرجة.

وأكد السماك أن اللجنة الحكومية ستناقش غداً في اجتماعها الأسبوعي قرارت جديدة تتعلق بالإغلاق، نافياً جميع الإشاعات التي تخرج هنا وهناك بشأن بعض الإغلاقات.

وحذر السماك قائلا: " الوضع خطير والعدد في ازدياد ونأمل ألا نضطر للعودة للإغلاق الكامل (..) إذا ما زادت عدد الحالات".

وذكر السماك، أن الحكومة في غزة قد تدفع إلى تشديد بعض الإجراءات، نتيجة عدم التزام المواطنين، وانتشار الفيروس بشكل كبير بين المواطنين.

وأوضح السماك بأن خلية الأزمة تجتمع أسبوعياً وتقدر الموقف وتضع كل التحديات أمامها وتُقيم الوضع الصحي ومن ثم تتخذ القرارات المناسبة.

وأضاف السماك: "وعي المواطن مهم ويجب أن تكون قرارات حاسمة تنفذ بالميدان ونحن نحرص على أن يكون شعبنا واعيا يتفهم الحالة الوبائية ويتعاطى مع القرارات بشكلٍ سليم".

#اللجنة الحكومية #غزة #المولدات الكهربائية

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