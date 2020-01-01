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مدير صحة جنين: المنحنى الوبائي في ارتفاع مستمر

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أعلن مدير صحة جنين وسام صبيحات، أن نسبة الإصابات بلغت 27% من العينات المسحوبة في محافظة جنين، فيما بلغ معدل التعافي اليومي من 100- 150 حالة.

وقال صبيحات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إن عدد الاصابات تجاوز 7 آلاف، والحالات النشطة حتى اللحظة أكثر من 1700، فيما بلغت الوفيات حوالي 87 منذ بدء الجائحة، ما يعني أنا المنحنى الوبائي في ارتفاع مستمر.

وأوضح أن هناك ازديادا ملحوظا في أعداد الاصابات التي تظهر عليها أعراض ليست بالبسيطة وتحتاج الى مستشفى، مشيرا إلى وجود اكتظاظ في قسم الكورونا في مستشفى جنين الحكومي بالاصابات بنسبة 100%، وفي العناية المركزة 95%، ما يتطلب من كافة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.

#المنحنى الوبائي #فيروس كورونا #كورونا

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