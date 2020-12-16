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مجموعة من اليهود يحيون طقوس البلوغ في الإمارات (فيديو)

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة من اليهود يحيون طقوس البلوغ في الإمارات (فيديو)



القدس المحتلة / سما /

شهدت الإمارات إحياء حفل ديني يهودي مشهور، يطلق عليه تسمية طقوس البلوغ، أو "بار متسفا".

ونشرت صفحة "إسرائيل في الخليج" على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء، فيديو لمجموعة من الأشخاص وهم يحتفلون، وعلقت: "طقوس حفل البلوغ، بار متسفا، حفل يهودي ديني في الإمارات".

و"بار متسفا" هو حفل يهودي ديني، يقام عند بلوغ الشاب اليهودي 13 من عمره، أي عندما يعتبر مكلفا بأداء جميع الفرائض المفروضة عليه، حسب الشريعة اليهودية "الهالاخاه".

وهذا الحفل يتم الالتزام به في جميع الطوائف اليهودية، وهو شائع حتى لدى اليهود العلمانيين.

#اليهود #طقوس البلوغ #الامارات

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