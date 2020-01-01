  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدين العقوبات الأميركية ضد تركيا

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين العقوبات الأميركية ضد تركيا



غزة / سما /

 أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، فرض الإدارة الأميركية حزمة من العقوبات ضد تركيا بسبب امتلاكها منظومة "إس 400".

وقال عزت الرشق رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حماس، إن حركته تدين بشدة العقوبات الأميركية المفروضة مجددًا على تركيا، معبرًا عن تضامن حماس الكامل مع الجمهورية التركية، رئيسًا وحكومةً وشعبًا.

وأكد الرشق في تصريح صحفي له، "على حق تركيا المشروع في امتلاك القوة العسكرية لمواجهة الأخطار التي تهددها وحماية أمنها القومي".

وأضاف أن سياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد الدول العربية والإسلامية لن تفلح في ثنيهم عن الحصول على مقومات صمودهم ومقدراتهم العسكرية.

وتابع "هذه الإدارة تمارس ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي الذي تدعمه بالمال والسلاح ليمارسه إرهابه ويواصل عدوانه وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

#حماس #تركيا #العقوبات الأميركية ضد تركيا

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

شاهد .. حقيقة وفاة هند القحطاني في أمريكا

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

ملخص أهداف مباراة الجزائر وتونس للشباب 2020

رواية جديدة تكشف قصة اعتقال صدام حسين.. من أفشى السر ودل الأمريكان على المخبأ

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار

الأخبار الرئيسية

الصحة : 10 وفيات و935 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

رئيس الوزراء المغربي مدافعًا عن التطبيع: كان قرارا صعبا ولن نتنازل عن دعم القضية الفلسطينية

مشعل: حماس تتقدم نحو انتخابات داخلية جديدة وهذا ما قاله عن صفقة تبادل الأسرى ..

معروف: الأسبوعان المقبلان يمثلان "عنق الزجاجة" في محاربة كورونا

وزارة الصحة : فلسطين مقبلة على كارثة وتوقعات بوصول 50 حالة وفاة يوميا بكورونا