حماس تدين العقوبات الأميركية ضد تركيا

غزة / سما /

أدانت حركة حماس، اليوم الأربعاء، فرض الإدارة الأميركية حزمة من العقوبات ضد تركيا بسبب امتلاكها منظومة "إس 400".

وقال عزت الرشق رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حماس، إن حركته تدين بشدة العقوبات الأميركية المفروضة مجددًا على تركيا، معبرًا عن تضامن حماس الكامل مع الجمهورية التركية، رئيسًا وحكومةً وشعبًا.

وأكد الرشق في تصريح صحفي له، "على حق تركيا المشروع في امتلاك القوة العسكرية لمواجهة الأخطار التي تهددها وحماية أمنها القومي".

وأضاف أن سياسة العقوبات التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد الدول العربية والإسلامية لن تفلح في ثنيهم عن الحصول على مقومات صمودهم ومقدراتهم العسكرية.

وتابع "هذه الإدارة تمارس ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي الذي تدعمه بالمال والسلاح ليمارسه إرهابه ويواصل عدوانه وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".