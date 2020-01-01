الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 مواطنين من محافظات الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، نضال يعقوب انفيعات، من بلدة يعبد، وهو أسير محرر أمضى ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة قراوة بني حسان، وهم: براء سائد عاصي (24عاما)، ومصطفى يعقوب عاصي (21 عاما)، وأحمد مهيب مرعي (23 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد صبحي حمدان (24 عاما)، من بلدة دورا القرع بعد أن داهمت منزله في البلدة وفتشته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتيين الشقيقين: محمد زهدي شريف عوض (16عاما)، وشقيقه شريف (15 عاما)، من بلدة بيت أمر.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من المدينة، وهم: عماد البظ، وحمد أبو جاموس وكلاهما من شارع عصيرة، ومهدي أبو سير من منطقة جسر التيتي.