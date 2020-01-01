  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 مواطنين من محافظات الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، نضال يعقوب انفيعات، من بلدة يعبد، وهو أسير محرر أمضى ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة قراوة بني حسان، وهم: براء سائد عاصي (24عاما)، ومصطفى يعقوب عاصي (21 عاما)، وأحمد مهيب مرعي (23 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد صبحي حمدان (24 عاما)، من بلدة دورا القرع بعد أن داهمت منزله في البلدة وفتشته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الفتيين الشقيقين: محمد زهدي شريف عوض (16عاما)، وشقيقه شريف (15 عاما)، من بلدة بيت أمر.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من المدينة، وهم: عماد البظ، وحمد أبو جاموس وكلاهما من شارع عصيرة، ومهدي أبو سير من منطقة جسر التيتي.

#الاحتلال #اعتقال #اعتقالات

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

شاهد .. حقيقة وفاة هند القحطاني في أمريكا

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

ملخص أهداف مباراة الجزائر وتونس للشباب 2020

رواية جديدة تكشف قصة اعتقال صدام حسين.. من أفشى السر ودل الأمريكان على المخبأ

طليقة أغنى رجل في العالم تتبرع بأكثر من 4 مليارات دولار

الأخبار الرئيسية

الصحة : 10 وفيات و935 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

رئيس الوزراء المغربي مدافعًا عن التطبيع: كان قرارا صعبا ولن نتنازل عن دعم القضية الفلسطينية

مشعل: حماس تتقدم نحو انتخابات داخلية جديدة وهذا ما قاله عن صفقة تبادل الأسرى ..

معروف: الأسبوعان المقبلان يمثلان "عنق الزجاجة" في محاربة كورونا

وزارة الصحة : فلسطين مقبلة على كارثة وتوقعات بوصول 50 حالة وفاة يوميا بكورونا