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شاهد : دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية وتضع صورتها على أهم معالمها

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : دبي تحتفل بممثلة إسرائيلية وتضع صورتها على أهم معالمها



وكالات

احتفلت دولة الإمارات بفنانة إسرائيلية تدعى غال غادوت.

وضعت إمارة دبي صورة الممثلة الإسرائيلية على برج خليفة، أحد أشهر معالمها السياحية، بمناسبة عرض فيلم جديد لها.

واحتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" بما قامت به الإمارات، ونشرت صورة لبرج دبي أثناء الاحتفال بغال غادوت.

​وعلقت الصفحة على الصورة بتغريدة جاء فيها: "مع الشهرة الدولية التي تتمتع بها النجمة الإسرائيلية غال غادوت، بادر القائمون على برج خليفة في دبي بعرض رسوم لها احتفالا ببدء عرض فيلمها الجديد Wonder Woman 1984".

البطلة إسرائيلية الجنسية من أصول أوروبية، غال غادوت، حائزة على لقب ملكة جمال إسرائيل، وعارضة أزياء سابقة، ومجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي لسنتين، غيرت عائلتها اسمها الأخير إلى العبرية إذ كان سابقا "جرينشتاين" قبل أن يصبح "غادوت".

#دبي #ممثلة إسرائيلية #غال غادوت #برج خليفة

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