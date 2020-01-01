تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأربعاء، توقيع 40 برلمانيا أوروبيا رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس في كلمته أمام قمة الطموح للمناخ: رغم الاحتلال و"كورونا" نتحمل التزاماتنا وفق الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس
- الرئيس يهنئ أمير الكويت وولي العهد لمناسبة التشكيل الجديد للحكومة
- أبو ردينة: القدس ومقدساتها خط أحمر والاستيطان جميعه غير شرعي
- 23 وفاة و2307 إصابات بـ"كورونا" ورفع القدرة الاستيعابية في المشافي
- اشتية يطلق مع "أوتشا" خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار
- 40 برلمانيا أوروبيا يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات
- إندونيسيا تنفي اتجاهها للتطبيع مع اسرائيل ومباردة تشريعية في تونس لتجريمه
- اصابة شاب في نابلس وفعاليات شعبية الجمعة في 15 موقعا
- بايدن يدعو اميركا الى "طي صفحة" الانتخابات ويندد بإنكار ترمب نتائجها
* "الأيام":
- الرئاسة: القدس ومقدساتها خط أحمر والاستيطان جميعه غير شرعي
- الرئيس: نعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة لتحقيق العدالة البيئية لشعبنا
- إصابة شاب في نابلس برصاص الاحتلال ومواطنو ياسوف يتصدون لاعتداءات المستوطنين
- "الوباء": 23 وفاة و2307 إصابات جديدة وارتفاع ملحوظ في أرقام محافظتي جنين ورام الله
- إطلاق خطة لمساعدة 8.1 مليون مواطن بقيمة 417 مليون دولار خلال العام المقبل
- الأردن: 30 وفاة و2547 إصابة جديدة بـ "كورونا"
- خطة الجيش الإسرائيلي للحرب على غزة: السعي لقتل 300 مقاتل فلسطيني يوميا
- وفد إسرائيلي ـــ أميركي إلى المغرب الأسبوع المقبل لتطبيع العلاقات
- "الجنائية الدولية" تمتنع مجددًا عن قرار بفتح تحقيق بالحالة في فلسطين
- إسرائيل تشير لاستعدادها لدفاع صاروخي مشترك مستقبلا مع "شركائها" في الخليج
- 40 برلمانيًا أوروبيًا يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات
- حضور محدود خلال حفل تنصيب بايدن يوم 20 كانون الثاني بسبب "كورونا"
- "الصحة": فلسطين مقبلة على كارثة صحية بعد الارتفاع الكبير بإصابات ووفيات "كورونا"
* "القدس":
الرئيس: رغم الاحتلال والوباء نتحمل التزاماتنا وفق الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس
- الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع عشرات الأشجار بالخليل ويعتقل 18 مواطنا من أنحاء الضفة بينهم والدا الشهيد كنعان
- المجلس الاستيطاني غوش عتصيون يمول إقامة مواقع استعمارية عشوائية في مختلف أنحاء الضفة
- اشتية يطلق مع "أوتشا" خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار
- 23 وفاة و2307 إصابات جديدة بكورونا و1910 حالات تعاف
- أندونسيا تنفي اتجاها للتطبيع مع اسرائيل وباكستان تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية
- 10 وفيات و2213 إصابة جديدة بالوباء في اسرائيل
- الأردن: 42 وفاة و2863 إصابة جديدة بالفيروس
- ترمب لا ينوي الاعتراف علنا بفوز بايدن وما زال يشكك بالنتائج
- قرار بتسليم جثمان الشهيد زعاترة
- 40 برلمانيا أوروبيا يطالبون بمنع دخول بضائع المستوطنات