رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأربعاء، توقيع 40 برلمانيا أوروبيا رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس في كلمته أمام قمة الطموح للمناخ: رغم الاحتلال و"كورونا" نتحمل التزاماتنا وفق الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس

- الرئيس يهنئ أمير الكويت وولي العهد لمناسبة التشكيل الجديد للحكومة

- أبو ردينة: القدس ومقدساتها خط أحمر والاستيطان جميعه غير شرعي

- 23 وفاة و2307 إصابات بـ"كورونا" ورفع القدرة الاستيعابية في المشافي

- اشتية يطلق مع "أوتشا" خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار

- 40 برلمانيا أوروبيا يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

- إندونيسيا تنفي اتجاهها للتطبيع مع اسرائيل ومباردة تشريعية في تونس لتجريمه

- اصابة شاب في نابلس وفعاليات شعبية الجمعة في 15 موقعا

- بايدن يدعو اميركا الى "طي صفحة" الانتخابات ويندد بإنكار ترمب نتائجها

* "الأيام":

- الرئاسة: القدس ومقدساتها خط أحمر والاستيطان جميعه غير شرعي

- الرئيس: نعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة لتحقيق العدالة البيئية لشعبنا

- إصابة شاب في نابلس برصاص الاحتلال ومواطنو ياسوف يتصدون لاعتداءات المستوطنين

- "الوباء": 23 وفاة و2307 إصابات جديدة وارتفاع ملحوظ في أرقام محافظتي جنين ورام الله

- إطلاق خطة لمساعدة 8.1 مليون مواطن بقيمة 417 مليون دولار خلال العام المقبل

- الأردن: 30 وفاة و2547 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- خطة الجيش الإسرائيلي للحرب على غزة: السعي لقتل 300 مقاتل فلسطيني يوميا

- وفد إسرائيلي ـــ أميركي إلى المغرب الأسبوع المقبل لتطبيع العلاقات

- "الجنائية الدولية" تمتنع مجددًا عن قرار بفتح تحقيق بالحالة في فلسطين

- إسرائيل تشير لاستعدادها لدفاع صاروخي مشترك مستقبلا مع "شركائها" في الخليج

- 40 برلمانيًا أوروبيًا يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

- حضور محدود خلال حفل تنصيب بايدن يوم 20 كانون الثاني بسبب "كورونا"

- "الصحة": فلسطين مقبلة على كارثة صحية بعد الارتفاع الكبير بإصابات ووفيات "كورونا"

* "القدس":

الرئيس: رغم الاحتلال والوباء نتحمل التزاماتنا وفق الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس

- الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع عشرات الأشجار بالخليل ويعتقل 18 مواطنا من أنحاء الضفة بينهم والدا الشهيد كنعان

- المجلس الاستيطاني غوش عتصيون يمول إقامة مواقع استعمارية عشوائية في مختلف أنحاء الضفة

- اشتية يطلق مع "أوتشا" خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل بقيمة 417 مليون دولار

- 23 وفاة و2307 إصابات جديدة بكورونا و1910 حالات تعاف

- أندونسيا تنفي اتجاها للتطبيع مع اسرائيل وباكستان تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

- 10 وفيات و2213 إصابة جديدة بالوباء في اسرائيل

- الأردن: 42 وفاة و2863 إصابة جديدة بالفيروس

- ترمب لا ينوي الاعتراف علنا بفوز بايدن وما زال يشكك بالنتائج

- قرار بتسليم جثمان الشهيد زعاترة

- 40 برلمانيا أوروبيا يطالبون بمنع دخول بضائع المستوطنات