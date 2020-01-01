  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: لجنة الطوارئ بالوسطى تؤكد أن الوضع الصحي خطير ومقلق

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لجنة الطوارئ بالوسطى تؤكد أن الوضع الصحي خطير ومقلق



غزة / سما /

 أكدت لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة كورونا بالوسطى أن الوضع الصحي خطير جدا ومقلق، والفترة القادمة ستكون أشد.

وشددت اللجنة خلال اجتماع لها بمشاركة ممثلي أعضاء اللجان الرئيسية من الصحة والداخلية والإعلام والمخاتير والوجهاء والمجتمع المدني وممثل عن فصائل العمل الوطني والإسلامي على أن المطلوب من المواطنين زيادة الالتزام التام في كافة إجراءات السلامة للتخفيف في عدد الإصابات.
وأوضحت في بيان صحفي وصل سما نسخة منه، أن الاستهتار سيؤدي إلى كارثة وزيادة في عدد الوفيات حيث أن تحذيرات وزارة الصحة تؤكد أن الوضع خطير وأن عدد الحالات الحرجة كبير وأن عدد الأسرة ممتلئة في غرف العناية وأصبح لا يوجد متسع.
ودعت اللجنة المواطنين إلى ضرورة سد احتياجاتهم الضرورية من الغذاء والماء والدواء قبيل سريان قرار الإغلاق مساء الخميس القادم وأن يتم الالتزام التام منهم بارتداء الكمامة وعدم الازدحام في الأسواقلأن ذلك يؤدي إلى زيادة انتشار المرض.
وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع وبشكل يومي مع اللجنة الصحية والفريق الطبي خاصة مع اتحاد لجان العمل الصحي.
ونصحت اللجنة الصحية المعزولين منزلياً بضرورة الإسراع في الذهاب للمستشفيات في حال ظهور أعراض مرضية ومضاعفات كضيق التنفس أو ارتفاع كبير في درجات الحرارة أو تدني نسبة الأكسجين، حتى لا تتدهور حالتهم الصحية ما يؤدي للوفاة.

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

شاهد .. حقيقة وفاة هند القحطاني في أمريكا

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

ملخص أهداف مباراة الجزائر وتونس للشباب 2020

رواية جديدة تكشف قصة اعتقال صدام حسين.. من أفشى السر ودل الأمريكان على المخبأ

عائلة غزية تنفي أن يكون منزلها الذي تعرض لقصف إسرائيلي الليلة الماضية مهجورًا

الأخبار الرئيسية

الصحة : 10 وفيات و935 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

رئيس الوزراء المغربي مدافعًا عن التطبيع: كان قرارا صعبا ولن نتنازل عن دعم القضية الفلسطينية

مشعل: حماس تتقدم نحو انتخابات داخلية جديدة وهذا ما قاله عن صفقة تبادل الأسرى ..

معروف: الأسبوعان المقبلان يمثلان "عنق الزجاجة" في محاربة كورونا

وزارة الصحة : فلسطين مقبلة على كارثة وتوقعات بوصول 50 حالة وفاة يوميا بكورونا