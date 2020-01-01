غزة: لجنة الطوارئ بالوسطى تؤكد أن الوضع الصحي خطير ومقلق

غزة / سما /

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة كورونا بالوسطى أن الوضع الصحي خطير جدا ومقلق، والفترة القادمة ستكون أشد.



وشددت اللجنة خلال اجتماع لها بمشاركة ممثلي أعضاء اللجان الرئيسية من الصحة والداخلية والإعلام والمخاتير والوجهاء والمجتمع المدني وممثل عن فصائل العمل الوطني والإسلامي على أن المطلوب من المواطنين زيادة الالتزام التام في كافة إجراءات السلامة للتخفيف في عدد الإصابات.

وأوضحت في بيان صحفي وصل سما نسخة منه، أن الاستهتار سيؤدي إلى كارثة وزيادة في عدد الوفيات حيث أن تحذيرات وزارة الصحة تؤكد أن الوضع خطير وأن عدد الحالات الحرجة كبير وأن عدد الأسرة ممتلئة في غرف العناية وأصبح لا يوجد متسع.

ودعت اللجنة المواطنين إلى ضرورة سد احتياجاتهم الضرورية من الغذاء والماء والدواء قبيل سريان قرار الإغلاق مساء الخميس القادم وأن يتم الالتزام التام منهم بارتداء الكمامة وعدم الازدحام في الأسواقلأن ذلك يؤدي إلى زيادة انتشار المرض.

وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع وبشكل يومي مع اللجنة الصحية والفريق الطبي خاصة مع اتحاد لجان العمل الصحي.

ونصحت اللجنة الصحية المعزولين منزلياً بضرورة الإسراع في الذهاب للمستشفيات في حال ظهور أعراض مرضية ومضاعفات كضيق التنفس أو ارتفاع كبير في درجات الحرارة أو تدني نسبة الأكسجين، حتى لا تتدهور حالتهم الصحية ما يؤدي للوفاة.