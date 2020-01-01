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مستوطنون يبنون غرفة وخياما في الخليل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، على إعادة بناء غرفة استطانية على أراضي المواطنين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، شرق مدينة الخليل، وخياما في بلدة حلحول شمال الخليل.

وأوضح مالك الأرض عارف جابر، أن المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال أعادوا بناء غرفة استيطانية هدمها المواطنون قبل أيام، داعيا الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية بالوقوف عند مسؤلياتها وتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم من المستوطنين وسلطات الاحتلال.

كما أقدم مستوطنون على بناء خيام بمنطقة الجمجمة في بلدة حلحول شمال الخليل.

#الخليل #مستوطنون

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