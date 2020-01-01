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وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 2862 ومخاوف من إغلاق ثالث

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة الإسرائيلية تسجل 2862 ومخاوف من إغلاق ثالث



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 2862 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ إنهاء الإغلاق الثاني قبيل منتصف شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن هناك زيادة متسارعة في تسجيل أعداد المصابين، مرجحًا أن يتم اتخاذ قرارات لفرض قيود إضافية كجزء من قرار كابنيت الكورونا بأنه في حال تجاوز العدد اليومي للإصابات 2500 إصابة، سيتم تشديد القيود.

وقال يوآف كيش نائب وزير الصحة الإسرائيلي في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هذه المعدلات الجديدة من الإصابات ستفرض علينا تشديد القيود، وأنه لا يمكن التهرب من ذلك.

ورجح أن يتم العمل في القطاعات المختلفة دون استقبال الجمهور، والاستمرار في التعليم فقط بالمناطق المصنفة خضراء.

#اسرائيل #فيروس كورونا #اغلاق

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