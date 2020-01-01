إصابة أسير من مخيم جنين بكورونا

رام الله / سما /

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إصابة المعتقل أحمد أبو سرية من مخيم جنين، بفيروس كوفيد- 19.

وأوضحت الهيئة، أن أبو سرية اعتقل مطلع الشهر الجاري وزج داخل مركز توقيف "حوارة"، وهناك أجري له فحص كورونا، ليتبين أن النتيجة إيجابية أي أنه مصاب بالفيروس.

وأضافت، أن إدارة معتقلات الاحتلال قامت بنقل المعتقل أبو سرية لقسم الحجر.

ولفتت الهيئة، أنه بعد الإعلان عن إصابة أبو سرية بفيروس كوفيد- 19، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى المصابين بكورونا لنحو (138) أسيرًا، يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف إسرائيلية.

الجدير بالذكر أن المعتقل أبو سرية أسير سابق، أمضى سابقا 9 سنوات في سجون الاحتلال، ولديه اليوم جلسة في محكمة سالم العسكرية، وفق الهيئة.