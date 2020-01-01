مجرد أسئلة..عبد الغني سلامة

هل اختفى السيد المسيح ثمانية عشر عاماً، ثم ظهر فجأة في القدس؟ وأين كان؟

لماذا خرج الأنبياء من منطقة الشرق الأوسط فقط؟

لماذا أهم رواة الحديث الشريف، ومؤسسو قواعد اللغة العربية ولدوا في بلاد فارس؟

لماذا تأخر توثيق السيرة النبوية مائة وخمسين عاماً؟

أين قبر جنكيز خان؟ وقبر كليو باترا؟ وطارق بن زياد؟ وأين جثة نابليون؟ وجثة هتلر؟ وجثة البغدادي؟

لماذا اهتم العالم بالهولوكوست التي قُتل فيها ستة ملايين إنسان؟ ولم يهتم بمقتل عشرين مليون مواطن سوفييتي في نفس الفترة؟.

لماذا نعتبر محاكم التفتيش موجهة ضد المسلمين فقط؟ علما أنها شملت المسيحيين واليهود وكل من اعتبرتهم الكنيسة مهرطقين؟

من اغتال جون كينيدي؟ أولف بالمه؟ ناجي العلي؟ وما هي مصلحة إسرائيل في ذلك؟

ما حقيقة الماسونية؟ وما هي قدراتها؟ وهل توجد حكومة خفية تدير العالم؟ هل نظرية المؤامرة علم؟ أم مجرد خزعبلات؟

هل اعتداءات 11 أيلول من تنفيذ القاعدة؟ أم مؤامرة من المخابرات الأميركية؟ أم مزيج منهما؟

ماذا كان قبل الانفجار العظيم؟ وأين تنتهي حدود الكون؟ وما هي المادة المظلمة؟ والثقوب السوداء؟ والأكوان الموازية؟ وهل توجد كواكب مأهولة في الكون؟

ما هي الروح؟ هل عالم الأشباح والأرواح الهائمة حقيقي؟ ما هي حقيقة تناسخ الأرواح، والتقمص؟ هل في السحر قوى خفية، أم مجرد خداع؟

ما هي إمكانيات الدماغ الحقيقية، وقدراته غير المكتشفة؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصل بالإنسان؟ هل كل ما نراه ونسمعه ونتذكره حقيقي، أم يتداخل مع الأوهام، وما يخدعنا به العقل؟

كيف بنى المصريون القدماء الأهرامات؟

ما هي حقيقة الذرة؟ ولماذا عجز العلم عن رؤيتها بشكل مباشر؟ ولماذا 99% منها فراغ؟ هل يمكن التنقل عبر الزمن؟

هل فعلاً هبط آرمسترونغ على سطح القمر؟ أم هي مجرد خدعة أميركية؟

هل يوجد شيء اسمه زئبق أحمر؟ المادة المضادة؟ حجر الفلاسفة؟ هل الخيمياء، والباراسيكولوجي، والتنجيم علوم حقيقية أم زائفة؟

هل ثمة وجود للحقيقة الكاملة؟ هل المعطيات المتوفرة، والتي نعتبرها بمثابة حقائق، هل ستقود إلى اكتشاف الحقيقة النهائية؟ هل تلك المعطيات هي بالفعل حقائق؟ وحتى لو كانت صحيحة، هل تأويلها وتحليلها وتجميعها سيؤدي حتماً إلى الحقيقة المطلقة؟

من لديه أفكار مسبقة ونظريات جاهزة، خاصة في المجالين الوجودي والديني، سيعتبر بعض هذه الأسئلة استفزازية، وتجاوزاً للمحرمات، وتنطوي على تشكيك مبطن! ولكن، من أراد أن يمتلئ قلبه باليقين، فلا بد أن يمتلئ أولاً بالشك. والإيمان بالمسلّمات دون شك، هو أضعف أنواع الإيمان؛ لأنه إيمان عاطفي بلا عقل ودون دليل علمي يسنده، بل هو ضرب من التسليم والانقياد للشعارات والأيديولوجيات دون إرادة واعية، وهذا بحد ذاته عبودية، أو استغناء عن نعمة العقل والتفكير؛ وبالتالي استغناء عن ميزة الإنسان الأساسية.

تقول حكمة قديمة: «الشك مفتاح اليقين، وطرح السؤال نصف الطريق إلى الإجابة»، ويقول جوستاين غاردر في «عالم صوفي»: «الفيلسوف هو من يسأل، والسفسطائي هو من يدعي الإجابة».

المهم أن نمتلك الشجاعة للتساؤل، والتفكير الهادئ غير المتشنج في الإجابة، دون استخدام القوالب الفكرية الجاهزة والأحكام المسبقة، فلا أحد يحق له أن يزعم احتكار الحقيقة. ولا أحد يملك حق تحريم السؤال.

فإذا حُرّم السؤال فقدنا الفضول، وبالتالي خسرنا القدرة على الاندهاش؛ لأن من لا يندهش لا يسأل؛ الدهشة ليست فقط الاستغراب، إنما هي استفزاز العقل ليتحسس المشاهد الوجودية، ليفكر بها، محاولاً فك ألغازها، والسبر في أغوارها، وكشف تناقضاتها وغرابتها، وهذه ليست رفاهية فكرية؛ بل هي تطوير للعقل والفكر والوعي البشرى؛ فالدهشة هي المحرك الحقيقي الذي يحث العقل على التفكير والتطور، وهي البديل عن لجوء الإنسان القديم إلى حلول ساذجة انطلقت من حدوده المعرفية الضيقة للحصول على إجابات سريعة سهلة.

من لا يندهش لا يتطور، وبالتالي سيبقى مدفوناً في جهله، مكتفياً بإجابات منقولة معلبة من خزانة الأجداد الزاخرة بالوهم والخرافة.

يحتاج البعض أحياناً إلى أن يصدق الخرافات والأساطير، ربما لأنهم بحاجة لشيء ما يهزهم، ويخرجهم من حالة الرتابة والملل، ويمنحهم الحماسة والإثارة ونشوة الشعور بالدهشة، أو ما يمنحهم بعض اليقين والطمأنينة، وما يعفيهم من مشقة السؤال والتقصي والتفكير.

والمشكلة التي طالما واجهتها البشرية، تكمن في ذلك الضعف الإنساني أمام الخرافات، أو أمام الكذبات الكبيرة؛ فالناس غالباً يستطيعون بسهولة دحض الكذبة الصغيرة، حتى لو كانت متقنة، أما الكذبة الكبيرة، والكذبة المتواصلة، فهم يميلون لتصديقها، من منطلق أنه هل يُعقل وجود كذبة بهذا الحجم؟! هل يعقل أن يكون أسلافنا على هذا القدر من السذاجة؟ وهل يعقل أن يكون هؤلاء الذي تبدو عليهم سمات الوقار والهيبة كذابين؟! هل يعقل أن تكذب كل وسائل الإعلام التي أجمعت على تلك القضية؟ وكلما اتسعت قاعدة الكذبة، وكلما أوغلت في القِدم زاد تصديقها، حتى تصبح بمثابة القاعدة أو العقيدة التي لا يتسرب إليها الشك، والتي يحظر التساؤل بشأنها.

وحتى عندما نكبر، ويبدأ الشك يتسرب إلى قلوبنا، ونبدأ بطرح الأسئلة، فإن الكثيرين منا يفضلون المضي قدماً بتصديق الأسطورة أو الكذبة الكبيرة، لأنهم ببساطة يخشون مواجهة أنفسهم، ويتجنبون أن يطرحوا على أنفسهم أمام مراياهم أسئلة من نوع: لماذا لم أفكر بهذا من قبل؟ كيف غفلت عن تلك النقطة؟ وعوضاً عن التصالح مع أنفسهم، وحتى لا يُكسر كبرياؤهم، تراهم ينغلقون على أفكارهم القديمة، ويتعصبون لها أكثر، ويتقوقعون في شرنقة الجهل التي تمنحهم راحة البال.

لم أتطرق لمواضيع مثيرة للجدل مثل: مثلث برمودا، وحش بحيرة نيس، المنطقة 51، قارة أطلنطس الغارقة في قاع المحيط، جدار القطب الجنوبي، المخلوقات الفضائية، الأطباق الطائرة.

فهذه المواضيع باتت مادة للإثارة، والتشويق السينمائي، ونسج الحكايات، واستقطاب المشاهدات، وتحيط بها الخرافات.