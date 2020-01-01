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"الزراعة" بغزة تكشف سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الزراعة" بغزة تكشف سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع



غزة / سما /

كشفت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن سبب انخفاض سعر كيلو الدجاج في أسواق القطاع.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة بالوزارة، فايز الشيخ، في حديث خاص لوكالة الرأي، "إن انخفاض سعر الدجاج بغزة يعود لإخلال بعض التجار بالاتفاق الخاص الذي جرى مؤخرا بين نقابة مربي الدواجن والتجار، بتحديد سعر التحميل من المزرعة والبيع للمستهلك".

وأشار إلى أن وزارته هي جهة منظمة لقطاع الدواجن ولا تتدخل في الأسعار، ولكنها تتدخل لكسر الاحتكار وانصاف المرببن وأن يكون سعر الدجاج وفق قدرة المستهلك.

ويذكر أن المواطنين بغزة قد تفاجأوا بانخفاض سعر كيلو الدجاج حيث تراوح بين "7.5-8.5" شيقل.

وأكد الشيخ أن هدف الوزارة هو تحقيق التوزان بين المربي والمستهلك و التاجر، وبما يضمن عدم ارتفاع الأسعار على المستهلك مع مراعاة تحقيق هامش ربح للتاجر وللمزارع،  متوقعًا أن يتم الاتفاق في الأيام المقبلة بين التجار والمزارعين على سعر معين وتثبيته.

#الدجاج #اسعار #غزة

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