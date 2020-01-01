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فيضانات وعمليات إنقاذ لمحاصرين في الجليل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيضانات وعمليات إنقاذ لمحاصرين في الجليل



القدس المحتلة / سما /

شهدت مناطق الجليل الأسفل داخل أراضي 48، موجة من الفيضانات بعد أن غمرت مياه الأمطار منازل السكان في عدة بلدات هناك.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن كميات كبيرة من الأمطار سقطت الليلة الماضية، ما تسبب في فيضانات وأضرار خاصةً في قرية كفر كنا أو ما تعرف أيضًا باسم "قانا".

وأشار الموقع إلى أن العديد من السيارات غمرتها مياه الأمطار، إلى جانب عدد من المنازل ما تسبب بحدوث أضرار.

وقام موظفو الانقاذ في إسرائيل، خلال الليلة الماضية، بإنقاذ العديد من السكان ممن حوصروا داخل مركبات ومنازل، في مناطق بالجليل وخارجها.

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