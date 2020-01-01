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خروج "جي ميل" عن الخدمة في أنحاء واسعة من العالم جرّاء عطل كبير

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خروج "جي ميل" عن الخدمة في أنحاء واسعة من العالم جرّاء عطل كبير



وكالات

عانت خدمة غوغل للبريد الإلكتروني “جيميل” الثلاثاء من مشاكل فنية استمرّت لأكثر من ساعتين وذلك غداة عطل كبير واجهه عملاق الإنترنت وأدّى لحرمان مستخدميه في أنحاء واسعة من العالم من العديد من خدماته لبعض الوقت.

وقالت غوغل في بيان نشرته على الإنترنت فجر الأربعاء في الساعة 00.51 ت غ إنّ “مشكلة جيميل حُلّت”.

وكان عملاق الإنترنت قال في بلاغ سابق في الساعة 21.29 ت غ “نحن على علم بوجود مشكلة في جيميل تؤثّر على مجموعة فرعية كبيرة من المستخدمين”.

وأضاف البيان أنّ مستخدمي الإنترنت المتأثّرين بهذه المشكلة “يمكنهم الوصول إلى جيميل لكنّهم يواجهون رسائل خطأ و/أو فترات انتظار طويلة و/أو سلوكيات غير معتادة”.

وقرابة الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت غرينيتش أفاد موقع “داون ديتيكتر” المتخصص أنّ أكثر من 15 ألف مستخدم للإنترنت أبلغوا عن مشاكل واجهتهم لدى استخدامهم “جيميل”.

وخلافاً لما حصل الإثنين بدا أنّ سائر خدمات غوغل، مثل محرّك البحث وخدمة تحديد الموقع الجغرافي ومنصّة “يوتيوب” لمشاركة التسجيلات المصوّرة، لم تتأثّر بالعطل الذي أصاب خدمة البريد الإلكتروني.

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس لم يدل غوغل بأي تعليق بشأن العطل الذي طرأ مساء الثلاثاء.

#خدمات غوغل #جي ميل #البريد الالكتروني #تعطل جي ميل

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