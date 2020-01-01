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أمازون تطرح سوارها الذكي رسميًا

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمازون تطرح سوارها الذكي رسميًا



وكالات

أعلنت شركة أمازون أن سوارها الذكي Halo الذي كشفت عنه منذ مدة أصبح متاحا للبيع في عدد من بلدان العالم.

وتبعا للشركة فإن النسخة العادية من السوار ستتوفر للمستخدمين بسعر 99.9 دولار، وبإمكان الراغبين بالحصول على السوار المجهز بحزام من السيليكون شراؤه مقابل 116 دولارا تقريبا.

وطور السوار المذكور بشكل رئيسي للذين يهتمون بحالتهم الصحية ولياقتهم البدنية، فهو مجهز بحساسات إلكترونية متطورة قادرة على قياس معدل نبضات القلب، والنشاط البدني للمستخدم ودرجات حرارة جسمه.

كما يقيس معدلات الطاقة التي يحرقها تقريبًا أثناء ممارسته للنشاطات البدنية والنوم اليومية، ونقل هذه البيانات إلى تطبيق خاص في الهواتف الذكية لمنح المستخدم تقارير مفصلة عنها كل فترة.

كما جهز بمايكروفونات خاصة يمكن من خلالها تسجيل صوت مستخدمه ونبرات صوته على مدار اليوم في حال رغب، ويعاين تلك البيانات عبر منظومات الذكاء الاصطناعي لدراسة الحالة النفسية للمستخدم.

#شركة أمازون #السوار الالكتروني #السوار الذكي

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