معروف: الأسبوعين المقبلين يمثلان "عنق الزجاجة" في محاربة كورونا

غزة/سما/

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف" "إن الأسبوعين المقبلين يمثلان عنق الزجاجة في أزمة جائحة فيروس كورونا.

ونبه معروف خلال حديثه لبرنامج "هنا فلسطين" عبر فضائية الأقصى إلى أنه إن حافظنا على الاستقرار في عدد الإصابات ومعها عدد الإصابات الخطيرة يمكننا القول أننا "تجاوزنا مرحلة خطيرة، وخلالهما سيتم تحديد نجاعة الإجراءات المتخذة".

وقال: "إن وصلت المنظومة الطبية لمرحلة من الانهيار بحيث لا تستطيع تقديم الخدمات الطبية للمصابين وازدياد حالات الوفاة وأن تصل الأمور لسيناريوهات سوداوية سنضطر لخيار الإغلاق الشامل".

وذكر أن مجمل الإجراءات التي يتم اتخاذها في جميع دول العالم هي واحدة وتتبع لبرتوكول منظمة الصحة العالمية.

ولفت معروف إلى أن دور المواطن هو الدور الأساسي في المعركة ضد هذا الفيروس وهي العنصر الأساسي لنجاح الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن نسبة الالتزام العالية في منع التجول يومي الجمعة والسبت تؤسس لأثر صحي جيد.

وأكد معروف أن كل الجهات الحكومية قيمت تجربة منع التجول يومي الجمعة والسبت ايجابيا، عدا المظاهر السلبية في الاستعداد للإغلاق في الازدحام وسيتم اتخاذ اجراءات لمنع هذا الازدحام.