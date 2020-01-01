طقس فلسطين: منخفض جوي و أمطار متفرقة

رام الله /سما/

تتأثر البلاد منذ ساعات الليل الماضية بمنخفض جوي حيث هطلت الأمطار في معظم المناطق الشمالية من البلاد وإمتدت الى مناطق الوسط في بعض الفترات.

ومن المتوقع بمشيئة الله تعالى ان تتوسع دائرة هطول الامطار لتشمل معظم المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من جنوب البلاد بمشيئة الله تعالى.

ومن المتوقع ان يستمر تأثر البلاد بهذا المنخفض الجوي حتى ساعات المساء من يوم غد الخميس. حيث ستشتد الأمطار حيناً وتضعف حيناً آخر.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء والأيام المقبلة بالتفصيل:

اليوم الأربعاء تبقى البلاد تحت تأثير تيارات هوائية رطبة تتبع للمنخفض الجوي، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها بقليل، وتسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق مع هطول للأمطار المتفرقة، وفي ساعات الليل تسود أجواء في باردة في كافة المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية على فترات في مناطق مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية ثم تتحول الى شمالية غربية،.

ويوم غد الخميس يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس بارداً وماطراً في معظم المناطق في ساعات النهار لليوم الثاني مع إستمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق . مع ساعات المساء يضعف الهطول المطري بشكل تدريجي ويتوقف في ساعات الليل المتأخر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي يوم الجمعة يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الجو بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح قبل أن ترتفع الحرارة نهاراً وتكون حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام . ويسود طقس مستقر اليوم وغائم جزئياً. ومع ساعات المساء والليل القادم تنخفض الحرارة مرة اخرى ويسود جو بارد بشكل واضح. الرياح تكون غربية تتحول الى جنوبية شرقية في ساعات المساء والليلة القادمة.

ويوم السبت يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة . ويسود جو مستقر تماماً ومشمس في ساعات النهار. في ساعات الصباح يسود جو بارد بشسكل كبير نتيجة حركة الرياح الشرقية النشطة أحياناً. في ساعات النهار يكون الطقس بارداً نسبياً . ومع ساعات المساء تعود الببرودة الكبيرة. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.