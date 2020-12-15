  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دجاجة طفل لبناني تخيف جنود الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 05:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دجاجة طفل لبناني تخيف جنود الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)



بيروت/سما/

تصدر هاشتاغ “بدّي دجاجتي” الترند على موقع ” تويتر” في لبنان، أمس الثلاثاء، بعد انتشار مقطع فيديو للطفل حسين شرتوني من بلدة ميس الجبل الحدودية المحاذية لفلسطين المحتلة، يروي فيه كيف توجّهت دجاجته الى السياج الحدودي، وعندما لحق بها استنفر جنود الاحتلال وبدأوا بإطلاق النار في الهواء من دون أن يعيدوا إليه الدجاجة.

وظهر الطفل حسين (9 أعوام) في الفيديو وهو يقول إنه “يريد الدجاجة ولم يخف من جيش العدو بعد إطلاقهم النار”.


وشكّل هذا الفيديو فرصة للجنوبيين ولجمهور حزب الله لتأكيد ثقتهم بأنفسهم وللإشادة بالعزّة التي زرعتها المقاومة في نفوسهم.

وغرّدت الناشطة هالة “حقنا بدنا ياه ولو كان دجاجة”، وأضافت “هذه الدجاجة هزّت أركان الكيان الغاصب”. فيما كتبت مريم فنيش “جيش الفئران الإسرائيلي أوهن من بيت العنكبوت ترعبه دجاجة”.

ونشر مراسل قناة “المنار” علي شعيب صورة لشرتوني وهو يحمل دجاجة، وعلّق عليها “المعلومات التي تتحدث عن استعادة دجاجة حسين غير صحيحة ، لي مصوّر معها معها بتكون إختها” ويقصد إخت الدجاجة الأسيرة.

#بدي دجاجتي #لبنان #دجاجة #حسين شرتوني #الاحتلال #حزب الله

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

شاهد .. حقيقة وفاة هند القحطاني في أمريكا

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..

ملخص أهداف مباراة الجزائر وتونس للشباب 2020

رواية جديدة تكشف قصة اعتقال صدام حسين.. من أفشى السر ودل الأمريكان على المخبأ

فيديو وصور : وفد إماراتي - بحريني يوقد "شمعة حانوكا" بساحة حائط البراق

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : فلسطين مقبلة على كارثة وتوقعات بوصول 50 حالة وفاة يوميا بكورونا

اندونيسيا

"نحن ملزمون بدعم الفلسطينيين".. إندونيسيا تنفي تخطيطها لإقامة علاقات مع إسرائيل

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن حظر التجوال يومي الجمعة والسبت

كوشنر على رأس وفد إسرائيلي - أميركي إلى المغرب الأسبوع المقبل