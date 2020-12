دجاجة طفل لبناني تخيف جنود الاحتلال الإسرائيلي- (فيديو)

تصدر هاشتاغ “بدّي دجاجتي” الترند على موقع ” تويتر” في لبنان، أمس الثلاثاء، بعد انتشار مقطع فيديو للطفل حسين شرتوني من بلدة ميس الجبل الحدودية المحاذية لفلسطين المحتلة، يروي فيه كيف توجّهت دجاجته الى السياج الحدودي، وعندما لحق بها استنفر جنود الاحتلال وبدأوا بإطلاق النار في الهواء من دون أن يعيدوا إليه الدجاجة.

وظهر الطفل حسين (9 أعوام) في الفيديو وهو يقول إنه “يريد الدجاجة ولم يخف من جيش العدو بعد إطلاقهم النار”.

The enemy fired 10 bullets in the air near the war east of Mays Al-Jabal.



The reason is:



"A 9-year-old boy approached the border while he was chasing his chicken near his house next to the barbed fence"



The IDF terrorists stole the chicken. pic.twitter.com/eaNLqcbtM6