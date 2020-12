ترامب يروج لتصريحات تطالب بسجن حاكم جورجيا لرفضه تغيير نتائج الانتخابات لصالحه (تغريدة)

روج الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لتصريحات وتعليقات تطالب بسجن الحاكم الجمهوري لولاية جورجيا لرفضه تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب.

وأعاد ترامب تغريدة للمحامي المقيم في جورجيا، لين وود، والذي دفع بمزاعم لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الانتخابات.

وقال وود في التغريدة:” ترامب رجل طيب للغاية، لا يحب طرد الناس، وأراهن أنه لا يحب وضع الناس في السجن، وخاصة الجمهوريين، لقد أعطى لهم الفرصة لفهم الأمر بشكل صحيح، ولكنهم رفضوا، سوف يذهبون إلى السجن قريباً”.

وقام المحامي بنشر صور مفبركة للمسؤولين في ولاية جورجيا، مع كمامات تحمل العلم الصيني.

وتأتي إعادة نشر التغريدات ضمن أحدث هجوم يشنه ترامب ضد حاكم الولاية براين كيمب ووزير خارجية الولاية براد ورافنسبيرغر، على الرغم من تحذير الأخير بأن خطابات ترامب أدت إلى تهديدات ضد عائلته.

وعارض رافنسبرغر مراراً مزاعم ترامب الكاذبة بأن هناك تزويراً واسع النطاق في الولاية، قد أدى إلى فوز بايدن.

ووقع كيمب على شهادة رسمية من الولاية بصحة نتائج الانتخابات مما أثار غضب ترامب، الذي سارعه لانتقاده بالقول إنه احمق ومهرج.

President Trump @realDonaldTrump is a genuinely good man. He does not really like to fire people. I bet he dislikes putting people in jail, especially “Republicans.”



He gave @BrianKempGA & @GaSecofState every chance to get it right. They refused. They will soon be going to jail. pic.twitter.com/7PMBLc8L2N