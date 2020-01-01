  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسهم أوروبا تصعد بدعم تفاؤل حيال الخروج البريطاني واللقاح

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسهم أوروبا تصعد بدعم تفاؤل حيال الخروج البريطاني واللقاح



وكالات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي موعد إقرار لقاح كوفيد-19.

وقال الاتحاد الأوروبي اليوم إنه في طريقه لإقرار أول لقاحاته لكوفيد-19 قبل أعياد الميلاد، وذلك بعد قدمت الجهة التنظيمية المعنية بالعقاقير فيه موعدا نهائيا للمراجعة بعد بدء حملات تحصين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وساعد ذلك المستثمرين في تجاهل قيود جديدة في ألمانيا وإيطاليا، ودفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للزيادة 0.3 بالمئة.

وقفز المؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة، محققا أفضل أداء يومي له في ثلاثة أسابيع.

من جهة أخرى تراجعت الأسهم القيادية في لندن، إذ تزامن تشديد الإجراءات المرتبطة بكوفيد-19 مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بدعم آمال في اتفاق تجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.3 بالمئة، إذ زاد الإسترليني بعد تقرير أشار إلى أن مفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ربما يقتربون من اتفاق.

في الوقت نفسه، مضت لندن نحو أعلى مراحل القيود في إنجلترا بشأن كوفيد-19، وذلك في ظل سلالة جديدة من فيروس كورونا من المرجح أن تتسبب في زيادة معدلات الإصابة.

ويأتي ذلك في في الوقت الذي تشير فيه بيانات إلى أن القيود الحالية تسببت في ارتفاع معدل البطالة ببريطانيا في أكتوبر.

#الأسهم الأوربية #الاتحاد الاوروبي #لقاح كوفيد 19 #فيروس كورونا #ألمانيا #ايطاليا #بريطانيا. #الولايات المتحدة الأمريكية #مؤشر ستوكس

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

شاهد .. حقيقة وفاة هند القحطاني في أمريكا

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..

ملخص أهداف مباراة الجزائر وتونس للشباب 2020

رواية جديدة تكشف قصة اعتقال صدام حسين.. من أفشى السر ودل الأمريكان على المخبأ

فيديو وصور : وفد إماراتي - بحريني يوقد "شمعة حانوكا" بساحة حائط البراق

الأخبار الرئيسية

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن حظر التجوال يومي الجمعة والسبت

كوشنر على رأس وفد إسرائيلي - أميركي إلى المغرب الأسبوع المقبل

امتلاء أسرّة العناية.. مدير مستشفى غزة الأوروبي: قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"

جمعية حقوقية تحذر من اللقاح الروسي: سلطات الاحتلال مُلزمة بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين