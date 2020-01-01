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هاتف "آيفون" يسقط من الطائرة ويبقى يعمل مع تسجيل كل شيء... فيديو

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 03:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاتف "آيفون" يسقط من الطائرة ويبقى يعمل مع تسجيل كل شيء... فيديو



وكالات

فقد مخرج الأفلام الوثائقية البرازيلي إرنستو غاليوتو، الهاتف الخاص به من نوع "آيفون 6 إس" بعد سقوطه من الطائرة التي كان يستقلها لتنفيذ أحد مشاريعه.


كان غاليوتو يطير فوق شاطئ يقع في ريو دي جانيرو في البرازيل، وأثناء حمل الهاتف بيد واحدة فقط لالتقاط بعض الصور من خلال نافذة صغيرة للطائرة، سقط بفعل الرياح القوية.

واعتقد المخرج أنه فقد تلفونه إلى الأبد، لكن القصة كان لها تطور غير متوقع.

وبحسب موقع "globo.com"، فحص غاليوتو تطبيق Find My، في محاولة يائسة وربما أخيرة للعثور عليه.

والمثير للدهشة أن "آيفون 6 إس" كان لا يزال قيد التشغيل ومن حسن الحظ وقع على ضفاف الشاطئ، ليذهب إلى الموقع المشار إليه، ويعثر عليه سليما تقريبا.

وكان الجهاز محميا فقط بغلاف سيليكون عادي وواقي شاشة.

وعن الواقعة، قال غاليوتو: "إنه شيء، إذا أخبرت شخصا ما به، فلن يصدقه".

#هاتف آيفون #آيفون 6 اس #تطبيق find me

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