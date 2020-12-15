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جندلمان: إيدي كوهين لا يمثل الحكومة الإسرائيلية

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 03:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جندلمان: إيدي كوهين لا يمثل الحكومة الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

علق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، على تصنيف إيدي كوهين مستشارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال أوفير جندلمان في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء، "سألوني عن المدعو إيدي كوهين الذي تعرفه بعض وسائل الإعلام العربية كأنه مستشار لرئيس الوزراء نتنياهو.. فمن باب التوضيح أؤكد على أنه ليس ولم يكن أبدا مستشارا لرئيس الوزراء نتنياهو".

وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء أن كوهين لا يمثل الحكومة الإسرائيلية.

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