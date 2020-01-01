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تعرف على مخاطر النوم بجانب الهاتف الذكي

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 03:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على مخاطر النوم بجانب الهاتف الذكي



وكالات

نسمع دائما عن مخاطر استهلاك الهاتف المحمول لفترات طويلة واستخدام الهاتف الذكي وهو موصول بالشاحن، إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات أن مجرد النوم بجانب الهاتف يمكن أن يتسبب في أضرار خطيرة لصحة الإنسان.

وقالت الدكتورة ماريا إيجناتيفا أخصائية طب الأعصاب، إن إشعاع التردد اللاسلكي المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، تمتصها أنسجة الجسم، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي في الصحة.

وأضافت إيجناتيفا ، أن المخاطر الناتجة عن النوم بجوار هذه الأجهزة، يمكن أن تتسبب في حدوث مشكلات صحية  تهدد الأشخاص المدمنين على  الهواتف الذكية والذين لا يبتعدون عن الهاتف حتى وقت النوم أو أثناء شحن الهاتف.

وأفادت إيجناتيفا ، أنه وفقا لبيانات عدد من الدراسات، يزيد إشعاع التردد اللاسلكي للهواتف الذكية، من خطر الإصابة بالعقم وأمراض السرطان، والاضطرابات العصبية والنفسية".

ولفتت إيجناتيفا ، إلى أن الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز العصبي والمناعة، هم أكثر حساسية لمجالات التردد اللاسلكية.

وأوضحت إيجناتيفا ، أنه لا يوجد إلى الآن بيانات موثوقة عن تأثير إشعاع التردد اللاسلكي المنبعث من الهواتف الذكية في جسم الإنسان، إلا أن الأمر الأكثر خطورة على صحة الأطفال والبالغين على حد سواء من استخدام الهواتف الذكية في الظلام.

وتابعت إيجناتيفا ، أن اللون الأزرق لشاشة الهاتف الذكي يؤثر سلباً على العيون، والإيقاعات البيولوجية، يسبب الأرق والصداع ويسبب انخفاض الأداء واضطراب الذاكرة ويحفز الإصابة بأمراض العين التنكسية.

ونصحت إيجناتيفا ، أنه لا يجب أن يستخدم الهاتف بشكل مستمر خلال ساعات اليوم المختلفة، بالإضافة إلى ترك الهاتف الذكي على مسافة جيدة من مكان النوم و مفصول عن الشبكة الكهربائية خلال وقت النوم لتجنب الأشعة الضارة المنبعثة منه.

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