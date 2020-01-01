تونس تؤكد للجزائر "صفاء العلاقات" بينهما بعد تصريحات لوزير خارجيتها الأسبق ..

وكالات

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، يوم الثلاثاء، أن صفاء العلاقات التونسية الجزائرية "لا يمكن أن تكدره مواقف غير رسمية لا تلزم تونس في شيء، ولا تلزم إلا أصحابها".

وأفاد بيان للخارجية التونسية بأن الجرندي أعرب خلال لقائه بالسفير الجزائري عزوز باعلال "عن اعتزاز تونس بعلاقات الأخوة مع الجزائر"، مبرزا ما تحظى به "العلاقات التونسية الجزائرية من متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية، الذي يحرص كل الحرص على التنسيق والتشاور مع أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن قضايا المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك".

وقال موقع "موزاييك أف أم" إن تأكيد الجرندي على صفاء العلاقات التونسية الجزائرية، يمثل في ما يبدو ردا على تصريحات أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الأسبق، أحمد ونيس، أمس الاثنين لإحدى الإذاعات الخاصة، انتقد فيها الدور الجزائري بخصوص تطورات الأوضاع في الصحراء وملف تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.