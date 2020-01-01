  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تونس تؤكد للجزائر "صفاء العلاقات" بينهما بعد تصريحات لوزير خارجيتها الأسبق ..

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 02:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تؤكد للجزائر "صفاء العلاقات" بينهما بعد تصريحات لوزير خارجيتها الأسبق ..



وكالات

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، يوم الثلاثاء، أن صفاء العلاقات التونسية الجزائرية "لا يمكن أن تكدره مواقف غير رسمية لا تلزم تونس في شيء، ولا تلزم إلا أصحابها".

وأفاد بيان للخارجية التونسية بأن الجرندي أعرب خلال لقائه بالسفير الجزائري عزوز باعلال "عن اعتزاز تونس بعلاقات الأخوة مع الجزائر"، مبرزا ما تحظى به "العلاقات التونسية الجزائرية من متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية، الذي يحرص كل الحرص على التنسيق والتشاور مع أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن قضايا المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك".

وقال موقع "موزاييك أف أم" إن تأكيد الجرندي على صفاء العلاقات التونسية الجزائرية، يمثل في ما يبدو ردا على تصريحات أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الأسبق، أحمد ونيس، أمس الاثنين لإحدى الإذاعات الخاصة، انتقد فيها الدور الجزائري بخصوص تطورات الأوضاع في الصحراء وملف تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

#تونس #الجزائر #الخارجية التونسية #عثمان الجرندي #عزوز باعلال #أحمد ونيس

الأكثر قراءة اليوم

نتيجة مباراة مصر وليبيا للشباب وكواليس انسحاب المنتخب المصري

معاريف : الجيش يخطط لقتل مئات الفلسطينيين يوميا في المواجهة القادمة مع غزة

شاهد .. حقيقة وفاة هند القحطاني في أمريكا

صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..

ملخص أهداف مباراة الجزائر وتونس للشباب 2020

رواية جديدة تكشف قصة اعتقال صدام حسين.. من أفشى السر ودل الأمريكان على المخبأ

فيديو وصور : وفد إماراتي - بحريني يوقد "شمعة حانوكا" بساحة حائط البراق

الأخبار الرئيسية

غزة: الف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والوضع يزداد خطورة

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن حظر التجوال يومي الجمعة والسبت

كوشنر على رأس وفد إسرائيلي - أميركي إلى المغرب الأسبوع المقبل

امتلاء أسرّة العناية.. مدير مستشفى غزة الأوروبي: قد تأتي اللحظة التي نقول فيها "نحن لا نستطيع"

جمعية حقوقية تحذر من اللقاح الروسي: سلطات الاحتلال مُلزمة بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين